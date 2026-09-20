OM – PSG : feuille de match (groupes, compos probables, chaîne TV, météo, stade…)

L’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain ce dimanche soir au Stade Vélodrome pour le Classique de la 5e journée de Ligue 1. Après quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de Bruno Genesio doivent absolument réagir face à un PSG qui commence seulement à trouver son rythme en championnat. Groupes, absents, compos probables, chaîne TV, météo, déclarations et statistiques : voici la feuille de match complète de OM – PSG.

Quelle heure et sur quelle chaîne regarder OM – PSG ?

Le coup d’envoi sera donné ce dimanche 20 septembre à 20h45 au Stade CEPAC Vélodrome.

Match : OM – PSG

Date : dimanche 20 septembre 2026

Heure : 20h45

Stade : Stade CEPAC Vélodrome

TV / streaming : Ligue 1+

Arbitre : François Letexier

Le Classique sera diffusé en direct et en exclusivité sur Ligue 1+.

Le Stade Vélodrome

L’OM retrouve son public pour l’une des affiches les plus attendues de la saison. Environ 62 000 spectateurs sont attendus dans l’enceinte marseillaise, qui ne devrait donc pas être totalement à guichets fermés.

Les supporters parisiens ne seront pas présents dans le parcage visiteurs, leur déplacement ayant été interdit pour cette rencontre.

Dans un contexte sportif tendu, le soutien du Vélodrome pourrait avoir son importance pour une équipe marseillaise qui reste sur une série très difficile.

Quelle météo pour OM – PSG ?

Les conditions devraient être plutôt agréables au coup d’envoi. Après une journée chaude à Marseille, la température devrait se situer autour de 23 à 24°C vers 20h45, avec un ciel devenant plus nuageux en soirée.

La température devrait ensuite descendre autour de 22°C en fin de rencontre.

Le groupe de l’OM

Bruno Genesio doit composer avec plusieurs absences.

Geoffrey Kondogbia, toujours touché aux adducteurs, est forfait. Selon L’Équipe, le milieu devrait reprendre l’entraînement au début du mois d’octobre. Tochukwu Nnadi, blessé au ménisque, est également indisponible.

Deux autres joueurs ne figurent pas dans le groupe : Bamo Meïté et le jeune Nouhoum Kamissoko.

En revanche, les jeunes défenseurs Kelyann Bezahaf et Alexis Koum sont présents.

Gardiens : De Lange, Gomis, Vermot

Défenseurs : Aguerd, Bezahaf, Cornelius, Egan-Riley, Emerson, Garcia, Koum, Weah

Milieux : Abdelli, Angel Gomes, Harit, Højbjerg

Attaquants : Abdallah, Gouiri, Maupay, Mmadi, Moumbagna, Paixao

Le groupe du PSG

Luis Enrique devra lui aussi composer avec deux absences importantes.

Touché à la cuisse face à Brest, Achraf Hakimi n’est finalement pas suffisamment remis pour participer au Classique. Lucas Hernandez n’a pas non plus été retenu dans le groupe parisien.

Groupe du PSG : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Ferran Torres, Dembélé, Akliouche, Lucas Digne, Désiré Doué, Vitinha, Mika Godts, Mayulu, Nuno Mendes, Dro Fernández, Lucas Chevalier, Zaïre-Emery, Safonov, Pacho, Adam Mouak et João Neves.

Les onze probables

Bruno Genesio devrait revenir à une équipe proche de son onze type après les rotations effectuées face au Besiktas.

Keyliane Abdallah, buteur jeudi pour sa première titularisation, pourrait conserver sa place sur le côté droit. Amine Harit est également attendu dans le onze, tandis qu’Angel Gomes pourrait débuter sur le banc.

OM – 4-3-3

De Lange

Weah – Egan-Riley – Aguerd – Emerson

Højbjerg – Abdelli – Harit

Abdallah – Gouiri – Paixao

C’est également la tendance du onze affiché ce dimanche avant la rencontre.

PSG – onze probable

En l’absence d’Hakimi, Warren Zaïre-Emery pourrait être utilisé au poste de latéral droit.

Safonov

Zaïre-Emery – Marquinhos – Pacho – Nuno Mendes

João Neves – Vitinha – Fabian Ruiz

Dembélé – Ferran Torres – Désiré Doué

Cette composition était notamment envisagée par Le Parisien avant la rencontre.

Ce qu’a déclaré Bruno Genesio

Malgré les quatre défaites consécutives de son équipe, Bruno Genesio refuse de considérer l’OM comme battu avant même le coup d’envoi.

« On a des motifs d’y croire, sinon cela ne servirait à rien d’entrer sur la pelouse. »

Le coach marseillais s’attend toutefois à retrouver un PSG nettement plus performant que lors de ses premières journées de championnat.

« Dimanche soir, ce sera la vraie équipe du PSG qu’on verra, celle de la Ligue des champions. »

Genesio a également rendu hommage à Luis Enrique, qu’il considère comme « un des meilleurs entraîneurs d’Europe ».

Luis Enrique salue Genesio

De son côté, Luis Enrique a lui aussi eu des mots élogieux pour son homologue marseillais en conférence de presse.

« C’est un grand entraîneur que tout le monde connaît, qui a un grand niveau. »

L’Espagnol s’était ensuite amusé au moment de souhaiter bonne chance à Genesio :

« Je ne peux pas souhaiter “très bonne chance” à l’entraîneur de Marseille. À Bruno Genesio dans l’avenir, oui ! »

Les statistiques des confrontations OM – PSG

OM et PSG se sont affrontés 113 fois en match officiel depuis 1971.

La saison dernière, Marseille avait réussi à mettre fin à 14 années sans victoire à domicile face au PSG en s’imposant 1-0 au Vélodrome.

Paris avait toutefois rapidement pris sa revanche, avant d’infliger à l’OM la plus lourde défaite de son histoire dans un Classique : 5-0, le 8 février 2026 au Parc des Princes.

Ce dimanche, Marseille tentera donc de confirmer que le Vélodrome peut de nouveau devenir un terrain difficile pour le rival parisien.

Deux équipes sous pression au classement

L’OM traverse une période particulièrement compliquée. Après sa victoire 4-0 face à Strasbourg, Marseille a perdu trois fois de suite en Ligue 1 contre Monaco, le Paris FC et Rennes, avant de s’incliner lourdement 4-1 face au Besiktas jeudi en Ligue Europa.

Les Olympiens restent donc sur quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues.

Le PSG a lui aussi connu un début de championnat très moyen par rapport à ses standards, mais les hommes de Luis Enrique viennent d’enchaîner deux victoires toutes compétitions confondues et semblent progressivement retrouver leur rythme.

Avant le coup d’envoi, Marseille occupe la 15e place et le PSG la 10e, dans un classement encore très resserré après seulement quatre journées.

Pour l’OM, l’enjeu est clair : stopper immédiatement la spirale négative. Une victoire dans le Classique permettrait non seulement de relancer la saison marseillaise, mais aussi d’offrir un énorme bol d’air à Bruno Genesio et à son groupe.