OM – PSG : grosse incertitude autour d’Achraf Hakimi avant le Classique

À moins d’une semaine du Classique au Vélodrome, le PSG pourrait devoir composer avec une incertitude importante. Achraf Hakimi est sorti blessé dimanche soir face à Brest après avoir ressenti une douleur à l’adducteur droit. Sa présence face à l’OM est désormais à surveiller.

Le compte à rebours est lancé avant OM–PSG, programmé dimanche prochain au stade Vélodrome.

Et Paris pourrait avoir laissé quelques plumes lors de son déplacement à Brest.

Dimanche soir, Achraf Hakimi a été contraint de quitter ses partenaires avant même la pause. Le latéral droit parisien a ressenti une douleur au niveau de l’adducteur droit et n’a pas pu poursuivre la rencontre.

Des examens attendus

À ce stade, aucune durée d’indisponibilité n’a été officiellement communiquée.

Hakimi doit passer des examens afin de déterminer précisément la nature et la gravité de sa blessure.

Il serait donc prématuré d’annoncer son forfait pour le déplacement à Marseille.

Mais avec seulement quelques jours avant le Classique, sa présence au Vélodrome est désormais incertaine.

Une situation que le staff parisien suivra forcément avec attention cette semaine.

Un joueur majeur du PSG

Une éventuelle absence constituerait évidemment une bonne nouvelle sportive pour l’OM.

Hakimi représente l’une des principales armes offensives parisiennes grâce à sa vitesse, ses projections et sa capacité à apporter le surnombre dans le couloir droit.

Face à un Marseille qui devra impérativement réagir après trois défaites consécutives en Ligue 1, l’état physique de l’international marocain devient donc l’un des dossiers à surveiller avant le Classique.

Pour l’heure, une seule chose est acquise : Hakimi est sorti blessé contre Brest. Son éventuel forfait face à l’OM, lui, reste encore à confirmer.

Les prochains examens devraient permettre au PSG d’en savoir davantage sur sa disponibilité pour le déplacement au Vélodrome.