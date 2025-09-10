OM PSG : Interdiction de déplacement des supporters parisiens : Une étonnante justification

LIGUE 1 – OM – PSG : les supporters parisiens interdits de déplacement au Vélodrome, les autorités justifient leur décision

La décision était attendue, elle est désormais officielle : les supporters du Paris Saint-Germain ne pourront pas se rendre au Vélodrome le 21 septembre, à l’occasion du Classique face à l’Olympique de Marseille. La Préfecture de Police de Marseille a publié un arrêté, qui sera renforcé par un second émanant du ministère de l’Intérieur dans les prochains jours.

Une rivalité historique jugée trop risquée

L’arrêté rappelle que les rencontres entre les deux clubs sont « empreintes d’animosité depuis de très nombreuses années » et que des « troubles graves à l’ordre public » sont régulièrement constatés lors de ces confrontations. Pour les autorités, il s’agit donc « d’éviter toute rencontre, même fortuite, entre supporters marseillais et parisiens ». La rencontre a logiquement été classée à haut risque par les services spécialisés.

Un précédent récent au Vélodrome

La Préfecture cite également un incident survenu lors du match OM – Paris FC le 23 août dernier. Ce jour-là, un supporter parisien avait réussi à se glisser dans le parcage visiteur, à l’insu du club francilien. L’individu avait apposé des autocollants du PSG dans la tribune, diffusant ses actes sur les réseaux sociaux. Une provocation qui avait déclenché la colère des ultras marseillais et failli provoquer une intrusion violente, évitée de justesse par l’intervention des forces de l’ordre.

Le concert de Jul en 2020 dans les « considérants »

Plus surprenant, l’arrêté préfectoral cite également un événement extra-sportif : le concert du rappeur Jul, le 13 novembre 2020, à l’Accor Arena de Paris. Des individus se revendiquant supporters du PSG avaient fait irruption pendant le spectacle, allumé des fumigènes et agressé des spectateurs portant le maillot de l’OM.

Pour les autorités, cet épisode illustre la profondeur de l’antagonisme entre les deux camps, qui dépasse largement le cadre du football.

En conséquence, les fans parisiens seront officiellement interdits de déplacement pour ce Classique du 21 septembre. Une mesure de sécurité qui, une nouvelle fois, privera l’affiche la plus attendue du championnat français de la présence de supporters adverses.