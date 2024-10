OM – PSG : La conférence de presse complète de Leonardo Balerdi et Roberto De Zerbi !

Ce vendredi, Leonaordo Balerdi et Roberto De Zerbi étaient conférence de presse avant la rencontre face au PSG. Le coach et le capitaine ont répondu aux questions des journalistes. Voici leurs réponses.

Leonardo Balerdi

Ce qu’il pense de De Zerbi :

De Zerbi est un top coach. Depuis qu’il est arrivé, le message qu’il a fait passer, c’était quelque chose de différent et spécial pour moi et l’équipe. Il nous apporte beaucoup. Je suis un enfant tous les matins quand je suis devant les vidéos. J’aime l’avoir en tant que coach.

L’apport de Greenwood en dehors du terrain :

Mason, c’est un garçon exceptionnel. Il est très gentil, dans le groupe il fait des blagues, il se développe bien avec le groupe. Sur le terrain, c’est un joueur magnifique oui.

Le match face au PSG :

On a de l’espoir mais pas seulement pour ce match. Cette semaine est spéciale pour nous. On va jouer ce match avec confiance et espoir. Sur ce match, je pense qu’il faut faire attention à toutes les équipes mais leurs attaquants sont très efficaces. Il faut faire attention à la profondeur avec leurs ailiers. Ils jouent beaucoup avec eux et aux appels des milieux offensifs. On travaille sur ça. On sait que ce sera un match difficile, avec de l’intensité. Mais on est prêts. Dans la saison, il y a des matchs clés. On le prend comme ça. La différence entre les équipes, peut-être qu’ils ont moins de noms comme Messi / Neymar / Mbappé mais ils ont un collectif et entraîneur magnifique. On s’attend à un match très difficile à jouer. Cette semaine on a beaucoup beaucoup travaillé. Ce match, on le joue sur des petits détails. J’espère que l’arbitrage sera parfait, ça nous aidera à jouer notre meilleur football. Je dois aussi le dire en tant que capitaine, ceux qui ont de l’expérience aussi. Les jaunes, ça donne le tempo sur le reste du match. J’avais tellement envie de jouer face à Lyon, c’est aussi peut-être ça que j’ai pris jaune. L’intensité est très importante mais pas seulement celui-ci mais tous. Le dernier match qu’on a joué, on a mis la pression sur leurs défenseurs. Je pense que ce sera un match différent. On ne joue pas comme avec Tudor mais l’intensité avec ce maillot, ça doit être tout le match. Le PSG peur? Ce n’est pas vraiment le bon mot. On n’avait pas peur mais il faut les respecter. Ils avaient des grands attaquants, de grands joueurs mais maintenant ils ont une grande équipe aussi. Ils sont champions quasi tous les ans, ça veut dire quelque chose. On va les respecter et mettre l’intensité. On n’a pas d’autres objectifs.

Ce qu’il pense de l’arrivée de Rabiot :

Rabiot? Oui c’est un joueur exceptionnel. On peut voir la technique avec le ballon mais dans le vestiaire, c’est un leader. Il s’est passé beaucoup de choses dans sa carrière, c’est un joueur incroyable. Il est très important pour nous.

Le brassard, une charge mentale?

Jouer dans ce club, c’est une pression. Le brassard aussi. MAis c’est une bonne pression, j’aime l’avoir. Mon début de saison, j’ai été blessé un peu. J’étais pas à 100%. Maintenant je me sens très bien. Mon dernier match, c’était l’un des meilleurs de la saison et je veux continuer comme ça.

Un point sur le physique des joueurs avant le PSG

Physiquement, on est biens. Un match tous les 3 jours c’est plus simple pour le rythme mais le staff nous aide beaucoup. On a aussi la chance de récupérer entre chaque match. Physiquement on est bien. Toute l’équipe est bien. Il y a des blessures mais ça arrive aussi.

Les changements défensifs :

Il y avait des changements défensivement par rapport aux adversaires mais après, il faut s’habituer à ça. Je pense que tous les défenseurs sont prêts à jouer même Bamo Meité qui n’a pas beaucoup de temps de jeu. Au début de la saison, on a beaucoup travaillé offensivement mais en ce moment on travaille plus défensivement. Je pense que ça va nous aider.

Les demandes tactiques de De Zerbi :

On comprend de mieux en mieux ce que RDZ veut. On pense que c’est simple sa mentalité de jeu mais ce n’est pas si simple. Il faut bien comprendre les mouvements. On n’a pas réussi à prendre les 3 points sur chaque match. On n’est pas encore à 100% mais on est sur la bonne voie je pense.

Les premières minutes avec l’Argentine :

L’Argentine c’était un rêve, quand Lionel m’a appelé pour jouer, j’étais très content. J’attendais ça depuis quelques années. La mentalité qu’ils ont, j’aimerais bien l’emmener avec moi et le donner ici à Marseille. Rulli l’a aussi. C’est une mentalité de vainqueur.

Jouer avec Kondogbia en défense, c’est différent?

Oui avec lui je dois m’adapter un peu. Quand je joue avec Derek, Bamo, Lilian, je comprends mieux le mouvement. Lui c’est un milieu, il a l’habitude de monter plus sur le joueur. Je dois être plus attentif. Mais jouer avec lui, c’est très simple aussi parce qu’il parle beaucoup sur le terrain. Je m’entends bien avec lui.

Le danger principal du PSG est sur les ailes?

Les côtés, ce sera forcément la clé. Il faut faire attention à tous les joueurs. Même Hakimi, il est efficace devant le but. On a parlé pour rester bien en bloc comme ça ils ne jouent pas en intérieur. On sera attentifs à la profondeur. Les plus dangereux sont les ailiers. C’est ça le plan. Il y a d’autres choses mais ça reste entre nous.

De Zerbi

Le match face au PSG, un match différent?

Evidemment, ce match, tout le monde le sent et le voit comme quelque chose d’important. Je voulais qu’il y ait une simbiose avec les supporters. Il faut savoir que c’est un club différent des autres. L’écart entre les équipes? A nous de le démontrer chaque semaine, on verra si l’écart est différent ou non.

Un point sur les absents à l’entraînement :

Garcia/Lirola/Murillo/Brassier? Brassier est en forme, Garcia et Merlin on verra demain. Garcia a eu des soucis après le match vs MHSC. Murillo était un peu fatigué mais il est dans le groupe. J’ai quelques doutes, peu mais j’en ai aussi. Lirola c’est bon aussi pour lui.

Est-ce qu’il attend plus de Greenwood?

Greenwood, j’attends beaucoup de lui. Il est très bon mais différent des autres. Il peut encore être plus collectif. Il est humble, collectif. Il peut devenir un joueur total même s’il ne l’est pas encore. Mon travail et celui du staff, c’est de le faire progresser.

Ce qu’il pense de Luis Enrique

Enrique, c’est un des meilleurs entraîneurs au monde depuis des années. Il a démontré qu’il était l’un des meilleurs, un top coach. C’est une référence pour moi, il a un type de football qui me plaît. Je ne l’ai jamais affronté mais je pense que c’est une belle personne. J’apprécie l’homme. J’ai beaucoup d’estime pour lui.

Bloquer l’axe face au PSG, une bonne solution?

C’est difficile de contrer ces équipes, si on bloque l’axe, on risque de se découvrir sur les côtés. On doit trouver un bon mix entre ça et bloquer les ailes. On doit pas oublier qu’on est l’OM, qu’on veut le ballon. Quand on signe à l’OM, on sait qu’on doit avoir l’ambition de gagner ces matchs sinon on change de club. Le groupe du PSG vit depuis très longtemps, pas 2 mois alors que moi je suis arrivé il y a quelques mois. On a l’ambition de faire le match d’une certaine façon, vouloir le jouer comme on le souhaite. On va subir mais on doit avoir l’ambition de le gérer pour qu’il se déroule comme on le souhaite.

L’histoire et la pression autour des classicos :

Je parle avec mes joueurs tous les joueurs. J’ai déjà dit ce que je pense. Nous sommes nés il y a 2/3 mois, beaucoup ne jouaient pas en France avant. On doit avoir l’ambition et la fierté de porter ce maillot. On m’a raconté un peu, on m’a dit que la dernière victoire face au PSG était il y a deux ans. Quand on a essayé de me raconter, j’ai dit que je ne voulais pas savoir, que nous écrivons une autre histoire.

Dimanche, ce n’est qu’un match à 3 points

J’en attends toujours beaucoup de mes joueurs. Je suis amoureux de mon équipe. On peut s’améliorer mais on a une équipe forte. On doit améliorer l’équilibre. Dimanche, ça reste 3 points. C’est une étape importante mais notre chemin ne se terminera pas lundi. Il y a encore des matchs, des jours qui vont suivre… On doit faire tout ça avec courage. Ce sera important pour notre parcours.

Le PSG moins fort qu’avant?

Je ne sais pas, le PSG n’est pas mon équipe. Je me concentre sur l’OM. C’est une très bonne équipe mais l’OM doit préparer les matchs pour être protagoniste. On le fera peu importe l’adversaire. C’est ça qui m’empêche de dormir, pas le fait que le PSG soit meilleur qu’avant ou non.

L’absence des supporters du PSG au Vélodrome

Je suis toujours attristé que l’on interdise les déplacements des supporters. Je veux voir les autres supporters aussi. Sur les chants, je suis d’accord. On ne doit pas tolérer les discriminations, c’est juste que ce soit arrêté.

Rabiot, ancien joueur du PSG, ça change quelque chose?

Il a bien fait de choisir l’OM puisque je l’entraîne et c’est mieux de l’avoir dans l’équipe que face à soi. Il faudra qu’il soit tranquille mais j’aime aussi avoir des joueurs motivés et qui ont le sang chaud.

Kondogbia, qu’est-ce qu’il apporte en défense?

Il peut jouer aux deux postes, il l’a fait avec Simeone à l’Atletico. Il est intelligent, en forme. C’est un grand joueur sur le terrain et en dehors. On a d’autres solutions. Il nous apporte quelque chose de différent. J’essaie de faire mes choix et d’aligner les plus forts sur le terrain sur le moment et on voit la position après.

Physiquement avec 3 matchs par mois, comment ça se passe?

Ce calendrier est très difficile, il est mal structuré et fait par des gens qui n’ont jamais joué au football de leur vie. Il faut s’adapter. J’étais content que Rabiot reste, j’aurais aimé que Carboni reste aussi mais ce n’était pas possible. On doit aussi gérer tout cela.