OM – PSG : la déclaration pleine d’humour de Luis Enrique sur Genesio

À la veille du Classique entre l’OM et le PSG, Luis Enrique a eu un mot pour Bruno Genesio en conférence de presse. L’entraîneur parisien a salué les qualités de son homologue marseillais, avant de se reprendre avec humour au moment de lui souhaiter bonne chance.

« C’est un grand entraîneur »

Interrogé sur Bruno Genesio avant le déplacement du PSG au Vélodrome, Luis Enrique n’a pas hésité à reconnaître la valeur du technicien marseillais.

« Une pensée pour Bruno Genesio ? Non, pourquoi je dois lui envoyer un message ? C’est un grand entraîneur que tout le monde connaît, qui a un grand niveau. Je reste concentré sur ce qui est important pour moi. »

Le coach parisien a donc tenu à distinguer l’estime qu’il porte à Genesio du contexte très particulier du Classique.

« Je retire mes propos ! »

Luis Enrique a ensuite poursuivi avec le sourire, au moment d’évoquer la réussite future de l’entraîneur de l’OM.

« Je lui souhaite le meilleur… après le match du PSG. Euh, non, je ne peux pas le lui souhaiter parce qu’il est l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Je retire mes propos ! Excusez-moi, je ne peux pas souhaiter “très bonne chance” à l’entraîneur de Marseille. À Bruno Genesio dans l’avenir, oui ! »

Une séquence légère à l’approche d’un rendez-vous pourtant très important pour les deux équipes.

Un Classique particulier pour Genesio

Pour Bruno Genesio, ce OM – PSG intervient dans un contexte délicat après plusieurs résultats négatifs consécutifs. Le technicien marseillais cherchera à relancer son équipe face au rival parisien, tandis que Luis Enrique espère confirmer la montée en puissance du PSG.

Le Classique de dimanche au Vélodrome promet donc un duel intéressant entre deux entraîneurs expérimentés, dans un contexte déjà très chargé autour de l’OM.