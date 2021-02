OM – PSG : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit le PSG pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le PSG aura lieu à 21h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Téléfoot et Canal +.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Vanni

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Perrin, Caleta-Car, Alvaro, Lirola, Balerdi

Milieux :

Gueye, Kamara, Souare, Khaoui, Rongier, Cuisance

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Dieng

👥 #OMPSG Le groupe avec la 1ère convocation de 𝗕𝗮𝗺𝗯𝗮 𝗗𝗶𝗲𝗻𝗴 dans l’équipe pro 👶🔵⚪️ pic.twitter.com/NJDMWngPNV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 6, 2021

Paris Saint-Germain

Gardiens :

Rico, Letellier, Franchi

Défenseurs :

Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Florenzi, Kurzawa, Bakker

Milieux :

Verratti, Paredes, Gueye, Pereira, Rafinha, Simons, Michut

Attaquants :

Neymar, Mbappé, Kean, Di Maria, Icardi, Sarabia, Draxler

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai – Kamara, Gueye – Rongier – Thauvin, Payet – Benedetto

Paris Saint-Germain :

Rico – Florenzi, Marquinhos (cap), Kimpempe, Kurzawa – Verratti, Paredes, Di Maria, Neymar – Mbappé, Icardi

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de ceT OM – PSG

L’arbitre désigné pour OM – PSG ce dimanche est monsieur Benoît Bastien

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h00 (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 3%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 10°C / ressentie 6°C

– Vent : NO 20km/h

– Taux d’humidité : 66%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS PSG EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 32

Match nul : 19

Victoires PSG: 31

Déclarations d’avant-match

« C’est vrai qu’ils ont été secoués, il y a eu des événements assez durs. Mais je sens une grande motivation chez eux, pas seulement pour le Paris SG. Les matches vont s’enchaîner, ils sont très pros et focus sur ce qui les attend sur le terrain. Je pense qu’il n’y aura pas beaucoup de discours. La motivation va être tout à fait naturelle. C’est un de leurs matches de la saison, notre Champions League du championnat. Sur la première mi-temps à Lens, on a trouvé une équipe généreuse, joueuse, qui avance, comme sur le but avec Germain qui remise pour Alvaro et Milik en renard des surfaces. J’ai envie de retrouver ça contre Paris. Si on arrive à trouver ces sensations, il peut y avoir une belle série d’ailleurs » Nasser Larguet – Source : Conférence de presse (05/02/21)

« Ce sont toujours des matches différents, avec beaucoup de passion. Cela représente beaucoup pour nos joueurs, pour nos supporters. (…) Contre l’OM, il faudra jouer à fond pendant 90 minutes, comme une finale de Ligue des champions » Mauricio Pochettino– Source : Conférence de presse (03/02/21)