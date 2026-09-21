OM – PSG : la VAR aurait même annulé un penalty !

Le contact entre Désiré Doué et Amine Gouiri à la 38e minute de OM – PSG continue de faire parler. Alors que plusieurs consultants et observateurs estimaient qu’un penalty pouvait être sifflé, La Provence révèle que les arbitres VAR ont bien revu l’action. Leur conclusion est claire : il n’y avait pas faute.

La VAR a bien analysé l’action

Dimanche soir, alors que le score était encore de 0-0, Amine Gouiri s’est infiltré dans la surface parisienne avant de tomber au contact de Désiré Doué.

François Letexier n’a pas sifflé penalty et la VAR ne l’a pas appelé. Une décision qui avait alimenté la polémique après la rencontre.

Selon La Provence, les arbitres vidéo Bastien Dechépy et Wilfried Bien ont pourtant bien revisionné l’action, avec plusieurs angles qui n’ont pas été diffusés à l’antenne.

Selon les arbitres, Doué touche le ballon

Toujours d’après les informations du quotidien régional, les officiels ont estimé que Doué touche bien le ballon et que Gouiri se laisserait ensuite tomber volontairement.

Plus surprenant encore : selon La Provence, si François Letexier avait sifflé penalty sur le terrain, la VAR l’aurait appelé pour lui demander de revoir sa décision.

Autrement dit, du point de vue du corps arbitral, cette action ne constitue pas une erreur manifeste.

Pas de réexamen prévu

La Provence précise également que cette situation ne devrait pas être revue cette semaine par la commission de l’arbitrage.

L’action ne figurerait pas parmi les cinq séquences retenues habituellement pour analyse.

Un éclairage qui ne mettra sans doute pas fin au débat, mais qui permet au moins de connaître l’interprétation officielle de la VAR sur l’un des principaux faits de jeu du Classique.