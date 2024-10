OM – PSG, la carte secrète de DAZN ?

Selon le quotidien sportif, l’Equipe, la chaîne DAZN serait, à la mi-octobre, bien loin des 1,5millions d’abonnés annoncés par certains médias. Ainsi, à l’aube du match le plus attendu chaque année en Ligue 1 la chaîne anglaise semble beaucoup miser sur le classique pour booster son audience.

En effet, dans son édition du jour, L’Equipe nous annonce que la chaîne posséderait uniquement 500 000 abonnés, très loin de l’objectif initial de 1,5 millions souvent annoncé par différents médias. À titre de comparaison Mediapro avait annoncé 600 000 abonnés à la mi-octobre sur sa chaîne Téléfoot soit 100 000 de plus que Dazn à la même période . Face à cette situation, Dazn a pris des mesures, ces dernières s’illustrent notamment par des offres promotionnelles réduisant le prix des abonnements. Dernièrement par exemple des offres à 19,99€ pour une connexion et 29,99€ pour deux connections simultanées. Cependant, dans l’immédiat, la stratégie du média anglais reposent également sur des grosses affiches comme peut l’être OM-PSG.

Un dispositif hors norme pour OM-PSG !

En effet, la plateforme de streaming anglaise semble énormément compter sur le classique, prévu le 28 Octobre au stade Vélodrome, comme en témoigne la déclaration à L’Équipe de Brice Daumin, DG France de Dazn, sur le dispositif prévu pour ce match : « quatre heures d’antenne avec, pour la première fois, nos deux consultants réunis, Patrick Vieira et Benoît Cheyrou. Et des artistes nous accompagneront dans la couverture du match, notamment de l’univers de Warner Music qui fait partie du même groupe que DAZN ». Le quotidien du sport explique également que cette catégorie de matchs « gala » bénéficie de plus gros moyen de production que les matchs catégorisés dans les autres catégories (gold, silver et bronze).

