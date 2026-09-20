OM – PSG : le groupe marseillais avec deux jeunes en plus, mais plusieurs absents…

Bruno Genesio a communiqué son groupe pour le Classique entre l’OM et le PSG, programmé ce dimanche soir à 20h45 au Stade Vélodrome. Le technicien marseillais doit composer avec plusieurs absences, dont celles de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi. Les jeunes Bezahaf et Koum sont en revanche présents dans les 27 joueurs retenus.

Kondogbia, Nnadi, Meïté et Kamissoko absents

Sans surprise, Geoffrey Kondogbia ne figure pas dans le groupe. Touché aux adducteurs, le milieu de terrain devrait reprendre l’entraînement au début du mois d’octobre. Tochukwu Nnadi, blessé au ménisque, est également forfait.

Deux autres absences sont à signaler : Bamo Meïté n’a pas été retenu par Bruno Genesio, tout comme le jeune milieu Kamissoko.

Bezahaf et Koum dans le groupe

Bezahaf et Koum ont en effet été convoqués pour cette affiche face au PSG. Une belle opportunité pour les deux jeunes défenseurs de rester au contact du groupe professionnel lors d’un des rendez-vous les plus attendus de la saison.

Devant, Genesio pourra compter sur Abdallah, Gouiri, Maupay, Mmadi, Moumbagna et Paixao, tandis que Harit, Højbjerg, Abdelli et Angel Gomes sont bien présents au milieu.

Le groupe de l’OM face au PSG

Gardiens : De Lange, Gomis, Vermot

Défenseurs : Aguerd, Bezahaf, Cornelius, Egan-Riley, Emerson, Garcia, Koum, Weah

Milieux : Abdelli, Gomes, Harit, Højbjerg

Attaquants : Abdallah, Gouiri, Maupay, Mmadi, Moumbagna, Paixao

Le coup d’envoi d’OM – PSG sera donné ce dimanche à 20h45 au Stade Vélodrome, dans un contexte déjà très important pour une équipe marseillaise qui reste sur quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues.