OM – PSG : le groupe marseillais avec un retour important et deux absents majeurs !

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un nouveau Classique face au Paris Saint-Germain ce dimanche soir, au Stade Vélodrome, dans le cadre de la Ligue 1. Pour cette rencontre très attendue, Roberto De Zerbi a retenu un groupe de 21 joueurs.

C’est une bonne nouvelle pour les supporters marseillais : Nayef Aguerd fait son retour dans le groupe. Absent lors de la défaite de l’OM contre le Real Madrid (2-1) en Ligue des Champions, le défenseur central marocain est de nouveau à disposition. Sa présence apporte une option supplémentaire dans l’axe, secteur clé face à l’attaque parisienne.

Deux absents de marque pour De Zerbi

Si ce retour est encourageant, l’OM doit toutefois composer avec deux forfaits de taille. Hamed Junior Traoré est indisponible après une blessure à la cuisse survenue lors du match contre Lorient. De son côté, Geoffrey Kondogbia est touché au mollet depuis l’affiche européenne face au Real Madrid et ne sera pas en mesure de tenir sa place.

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 🔥 #OMPSG Voici les 2️⃣1️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la réception du Paris SG ⚔️ pic.twitter.com/EaMrN2TIoG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 21, 2025

Au-delà de ces deux absences, plusieurs joueurs ne figurent pas dans la liste convoquée par Roberto De Zerbi. Neal Maupay, Ruben Blanco, Ulisses Garcia, Darryl Bakola et Pol Lirola n’ont pas été appelés pour cette affiche.

Ce groupe, marqué par un mélange de retours et de forfaits, confirme la volonté du coach marseillais de s’appuyer sur une ossature solide pour défier un PSG diminué par les blessures.

