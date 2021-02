OM – PSG : Le onze de Nasser Larguet avec Nagatomo titulaire !

L’Olympique de Marseille reçoit le PSG au Vélodrome ce dimanche pour la 25e journée de Ligue 1. Nasser Larguet fait confiance à Valère Germain en pointe et aligne un milieu à trois : Kamara, Rongier, Gueye.

André Villas-Boas n’étant plus le coach de l’OM, Nasser Larguet a pris le relais depuis le match face à Lens. Pour cette rencontre face au PSG, le coach intérimaire a aligné Yuto Nagatomo sur le côté gauche de la défense à la place de Pol Lirola. Valentin Rongier, de retour de blessure, est titulaire au milieu de terrain à côté de Boubacar Kamara et Pape Gueye. En attaque, Germain est positionné en pointe avec Payet et Thauvin sur les côtés.

Le onze de l’OM en 4-3-3



Mandanda

Sakai – Alvaro- Ćaleta-Car – NagatomoRongier – Kamara- GueyeThauvin PayetGermain