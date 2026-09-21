OM – PSG : le penalty oublié sur Gouiri qui fait polémique !

La défaite de l’OM face au PSG (1-2) a été marquée par un gros fait de jeu en fin de première période. À la 38e minute, Amine Gouiri s’est écroulé dans la surface après un contact avec Désiré Doué, mais François Letexier n’a pas sifflé penalty. Une décision qui continue de faire débat au lendemain du Classique.

La Provence estime qu’il y avait penalty

Alors que le score était encore de 0-0, Amine Gouiri a pénétré dans la surface parisienne avant d’être touché par Désiré Doué. L’arbitre François Letexier a laissé jouer et la VAR n’est pas intervenue.

Pour La Provence, la faute était pourtant claire. Le quotidien marseillais insiste sur le fait que Doué ne touche pas le ballon et déséquilibre Gouiri.

« Doué ne touche jamais le ballon et embarque les deux jambes de Gouiri. »

Le journal parle même d’un « penalty oublié » qui aurait pu changer la physionomie du match.

Rami : « Il y a penalty et il n’y a même pas de débat »

Consultant sur Ligue 1+, Adil Rami a lui aussi estimé que l’OM aurait dû obtenir un penalty.

« Pour moi, il y a penalty et il n’y a même pas de débat. Le contact existe. »

Philippe Mexès s’est montré plus nuancé, estimant que Gouiri « se laisse un peu tomber », tout en rappelant avoir déjà vu des penalties sifflés pour moins.

À l’inverse, Clément Grenier a défendu la décision arbitrale, considérant que le ballon semblait déjà trop loin de Gouiri pour qu’il puisse réellement poursuivre l’action.

Un fait de jeu qui restera dans les discussions

Ni Bruno Genesio ni Neal Maupay n’ont véritablement insisté sur cette action après la rencontre.

Mais dans un match finalement perdu 2-1, cette situation à 0-0 nourrit forcément les regrets côté marseillais. Et avec la mauvaise série actuelle de l’OM, chaque décision litigieuse prend encore plus de poids.