OM – PSG : Le point sur la météo et la menace d’un report !

À quelques heures du choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, prévu ce dimanche soir au stade Vélodrome, l’incertitude plane encore autour du Classique. Non pas en raison de considérations sportives, mais à cause de la météo et de nouvelles contraintes sécuritaires.

La menace des orages au-dessus du Vélodrome

Samedi, Météo France a placé les Bouches-du-Rhône en vigilance orange. De violents orages, accompagnés de fortes pluies et possiblement de grêle, sont attendus dans l’après-midi et en soirée, avec un pic redouté entre 19 et 21 heures, soit au moment même du coup d’envoi. Les prévisionnistes évoquent jusqu’à 90 mm de précipitations.

Face à ce scénario, la Ligue de football professionnel (LFP) a évoqué la possibilité d’un report du match. Ce ne serait pas une première : en octobre 2012, un Olympico avait déjà été décalé à cause de rafales de mistral jugées dangereuses pour les spectateurs. Pour l’heure, la préfecture de région a confirmé le maintien de la rencontre, tout en se réservant la possibilité d’agir « si les conditions météorologiques s’aggravent ».

Un nouveau point est prévu dans la journée entre les autorités, la LFP et les représentants des deux clubs, alors que plus de 65 800 supporters sont attendus au Vélodrome.

Des mesures de sécurité renforcées

Au-delà des caprices du ciel, la sécurité autour du stade constitue l’autre grande préoccupation. Depuis l’attaque du bus de l’OL en octobre 2023, et face à la multiplication des incidents dans les stades français, les autorités réclament un contrôle plus strict à l’entrée. L’idée : obliger chaque spectateur à présenter une pièce d’identité en plus de son billet ou de sa carte d’abonnement.

Une mesure complexe à mettre en place, en raison des coûts logistiques et humains qu’elle implique. L’OM a donc proposé une solution intermédiaire pour ce Classique, avant une possible généralisation en mars 2026 lors de l’Olympico : les 27 000 abonnés en virages ne pourront pas utiliser leur carte habituelle et devront impérativement télécharger un e-billet. Le club encourage également les supporters à imprimer leur billet nominatif.

Une vigilance accrue est recommandée aux acheteurs de dernière minute : certains revendeurs peu scrupuleux proposent encore des e-billets multiples, ce qui pourrait bloquer l’accès à de nombreux spectateurs aux portes du Vélodrome.

Entre ciel et tribunes, un Classique sous tension

Ce dimanche, l’OM et le PSG devront donc composer avec un double défi : la météo capricieuse et un dispositif sécuritaire renforcé. Deux paramètres qui pourraient marquer ce Classique autant que les débats sur la pelouse.

