OM – PSG : le premier diagnostic est tombé pour Achraf Hakimi !

Sorti sur blessure dimanche soir face à Brest, Achraf Hakimi avait suscité quelques inquiétudes à une semaine du Classique face à l’OM. Le PSG a communiqué ce lundi sur l’état de santé de son latéral droit. Le Marocain souffre d’une légère lésion à la cuisse droite et va observer deux jours de soins.

Une première réponse est tombée concernant Achraf Hakimi à six jours du déplacement du PSG au stade Vélodrome.

Dimanche soir, le latéral parisien avait été contraint de quitter prématurément la pelouse lors de la rencontre face à Brest. Touché à la cuisse droite, l’international marocain avait cédé sa place dès la 39e minute.

Le PSG a désormais précisé la nature de sa blessure : Hakimi souffre d’une légère lésion à la cuisse droite.

Deux jours de soins pour Hakimi

Le diagnostic apparaît plutôt rassurant pour le PSG.

Selon le point médical communiqué par le club parisien, Hakimi observera deux jours de soins avant qu’un nouveau bilan soit effectué.

Son forfait pour le déplacement à Marseille n’est donc absolument pas acté à ce stade.

La prudence restera néanmoins de mise cette semaine, alors que le Classique entre l’OM et le PSG est programmé dimanche 20 septembre au stade Vélodrome.

Une présence à Marseille encore incertaine

Tout dépendra désormais de l’évolution de la blessure dans les prochains jours et de la capacité d’Hakimi à reprendre normalement l’entraînement.

Une éventuelle absence constituerait forcément une perte importante pour le PSG. Le latéral marocain est l’une des principales armes offensives parisiennes, notamment grâce à ses projections et sa capacité à créer le surnombre dans son couloir.

Pour l’OM, qui reste sur trois défaites consécutives en Ligue 1, la situation sera donc suivie avec attention.

La première alerte semble moins grave que redouté dimanche soir, mais une question demeure à six jours du Classique : Achraf Hakimi sera-t-il suffisamment remis pour affronter l’OM au Vélodrome ?

Pour Google Discover, « OM–PSG : le diagnostic est tombé pour Achraf Hakimi ! » me paraît plus performant que de parler d’« incertitude » : il correspond à la vraie nouveauté de ce lundi tout en évitant d’annoncer un forfait qui n’existe pas encore.