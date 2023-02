OM – PSG : L’énorme joie et l’incroyable communion entre les joueurs et les supporters marseillais !

L’OM s’est imposé 2-1 face au PSG mercredi soir en 8e de finale de Coupe de France. Une grosse victoire devant un public en fusion ! Le club a publié pluseurs vidéos de l’immense joie des joueurs partagée avec son public.

Ambiance de folie au Vélodrome

𝘼𝙗𝙤𝙪𝙩 𝙡𝙖𝙨𝙩 𝙣𝙞𝙜𝙝𝙩 💙 🙌 pic.twitter.com/j0w9fxMk3g — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 9, 2023

Difficile de redescendre

Presque 3h du mat, l’excitation est tjs là !!! Je n’arrive pas à dormir, regardez ces images magnifiques quelle joie immense 💙 @OM_Officiel JE T’AIME BORDEL #OMPSG #TeamOM C’EST NOTRE SAISON LES GARS ON VA JUSQU’AU BOUT !!!!!! 😍 pic.twitter.com/2p0nUeEoLT — Bastien Ⓜ️️ (@Bastii3N) February 9, 2023

H̵O̵M̵M̵E̵ ̵D̵U̵ ̵M̵A̵T̵C̵H̵ 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 💙 pic.twitter.com/hELXmX5sTu — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2023

𝑪𝑬 𝑩𝑶𝑼𝑼𝑼𝑳𝑬𝑬𝑻 𝑫𝑬 𝑪𝑨𝑵𝑶𝑶𝑶𝑵 𝘿𝙀 @malinovskyi18 🤯🔥 Le résumé de ce #OMPSG de folie disponible 👉 https://t.co/WZ6adxwzz4 pic.twitter.com/mCeGx3ZLij — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2023

On a vraiment progressé dans notre manière de défendre

« Je n’aime pas trop comparer mais je pense qu’on a fait très bien, surtout quand on a vu le match qu’on a fait contre Nice en Ligue 1. Surtout face à cet adversaire, dans un gros rythme. Les joueurs peuvent être fiers. La fin de l’invincibilité parisienne à Marseille ? C’est une belle chose. C’est un adversaire très fort que l’on a affronté, c’est dur de presser pendant 90 minutes. Mais quand on a été plus bas, on a peu concédé. On a vraiment progressé dans notre manière de défendre. Rongier avec son intelligence, il peut s’adapter. Avec le ballon, il te donne de la qualité dans ta manière de jouer. On en a plaisanté ensemble à la fin du match, je lui ai dit qu’il pouvait être défenseur désormais. En général, les défenseurs et les milieux peuvent avoir le même rôle, on l’a vu avec nos centraux qui peuvent monter. Ça fait partie de notre jeu. Gagner la Coupe de France ? Dimitri a fait un beau discours devant tout le monde. Il a dit que c’était beau, mais il a fini en disant simplement qu’on a passé un tour. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (08/02/2023)