OM – PSG : les coulisses du report du Classique à lundi soir

Le Classique OM – PSG, initialement prévu dimanche soir au stade Vélodrome, a été reporté à lundi 20h. Une décision prise par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Georges-François Leclerc, face aux conditions météorologiques jugées trop dangereuses. Un choix qui n’a pas fait l’unanimité, notamment côté parisien, mais qui répond à un impératif de sécurité publique.

Quelques heures après l’annonce officielle, le préfet s’est exprimé sur RMC pour détailler les raisons de ce report. Placé en vigilance orange par Météo France pour « orages » et « pluie-inondation », le département des Bouches-du-Rhône était exposé à un risque important. « La sécurité doit primer », a-t-il affirmé, justifiant ainsi un arrêté préfectoral empêchant la tenue du match dimanche à 20h45.

La météo, facteur déterminant

Selon lui, le créneau le plus critique se situait « entre 18h et 21h ». Dans ce contexte, « le principe de sagesse » a guidé la décision. « Lorsqu’il y a des orages très violents, de crues éclairs, la principale recommandation est de rester chez soi et de ne pas prendre la voiture », a-t-il rappelé.

Le préfet a ajouté qu’il préférait « que 65.000 personnes voient 24h après le match dans de bonnes conditions que dans des conditions dangereuses ».

Des réactions contrastées

OM-PSG reporté en raison des fortes intempéries attendues à Marseille mais le match de Top 14 Toulon-La Rochelle maintenu ? 🗨️ Georges-François Leclerc préfet de la région PACA: “Vous poserez la question au préfet du Var” pic.twitter.com/dPt58FZgA7 — RMC Sport (@RMCsport) September 21, 2025



Si la LFP a rapidement reprogrammé la rencontre à lundi 20h, ce choix n’a pas réjoui les acteurs. « Ils n’étaient pas enchantés mais ils ont été très corrects », a reconnu Georges-François Leclerc, confirmant que les deux clubs auraient préféré maintenir le match dimanche soir. Mais « de toute manière, ils n’avaient pas le choix », a-t-il insisté.

Pour le Paris Saint-Germain, cette décision tombe mal : la rencontre se jouera au même moment que la cérémonie du Ballon d’Or, où Ousmane Dembélé est annoncé comme l’un des favoris. Les Parisiens ont d’ailleurs quitté Marseille dès dimanche soir pour rentrer dans la capitale, avant un retour programmé lundi en fin de matinée.



Côté OM, la reprogrammation dès lundi correspondait aux attentes du club, qui refusait l’idée d’un report au mardi. En cause : un calendrier déjà chargé avec un déplacement à Strasbourg vendredi, puis la réception de l’Ajax Amsterdam mardi prochain en Ligue des champions. Les joueurs marseillais ont poursuivi leur préparation à la Commanderie avant de maintenir leur mise au vert à Rome prévue dès mardi.

