OM – PSG : les supporters parisiens sont fixés pour le déplacement au Vélodrome !

Le premier Classique de la saison entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, prévu le 20 septembre au Vélodrome, se disputera sans supporters parisiens. La préfecture des Bouches-du-Rhône a décidé d’interdire leur accès au stade ainsi que leur circulation dans plusieurs secteurs de Marseille.

Aucun supporter du PSG au Vélodrome

La décision est désormais actée : les supporters du Paris Saint-Germain ne pourront pas assister au déplacement de leur équipe à Marseille pour le premier Classique de la saison.

La préfecture des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté interdisant l’accès au stade Orange Vélodrome, mais également la circulation et le stationnement des personnes se revendiquant supporters du PSG dans plusieurs arrondissements de Marseille.

La mesure sera en vigueur du dimanche 20 septembre à 8 heures au lundi 21 septembre à 2 heures. Elle concernera les 1er, 2e, 6e, 7e et 8e arrondissements.

« Du dimanche 20 septembre 2026 à 8h00 au lundi 21 septembre 2026 à 2h00, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris-Saint-Germain ou se comportant comme tel, d’accéder au stade Orange Vélodrome et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans les 1er, 2ème, 6ème, 7ème et 8ème arrondissements de la commune de Marseille. »

Un Classique considéré comme à très haut risque

Cette décision s’inscrit dans le dispositif de sécurité exceptionnel régulièrement mis en place autour des confrontations entre l’OM et le PSG.

Selon RMC Sport, un arrêté ministériel d’interdiction de déplacement doit également être publié avant la rencontre. Le match pourrait par ailleurs être classé 5 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, soit le niveau de risque maximal.

Le Vélodrome sera donc exclusivement marseillais pour ce premier choc de la saison entre les deux rivaux.