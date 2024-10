OM – PSG : Letexier, un arbitre respecté… à une exception !

Le Classico très attendu entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se déroulera ce dimanche au Stade Vélodrome. François Letexier, arbitre expérimenté de Ligue 1, sera en charge de cette rencontre cruciale. Letexier a officié lors de 26 matchs impliquant l’OM, affichant un bilan favorable pour les Phocéens avec 15 victoires, 5 nuls et seulement 6 défaites.

Contrairement à certains arbitres comme Monsieur Turpin ou Bastien, François Letexier a moins eu de probléme dans les gros matches des olympiens et son attitude est plus apaisante. Pour autant, une des défaites mémorables pour les supporters marseillais reste le Classico de 2022, où l’OM a perdu 2-1 face au PSG au Parc des Princes. Ce match a été marqué par des décisions arbitrales controversées, notamment un penalty accordé à Kylian Mbappé pour une main de Valentin Rongier, ainsi qu’un but de William Saliba refusé pour un hors-jeu discuté.

Letexier, arbitre des grandes rencontres

François Letexier a également été l’arbitre lors de la dernière victoire de l’OM contre le PSG au Vélodrome, en Coupe de France, il y a deux ans. Ce succès, rare dans une série généralement dominée par le PSG, reste gravé dans les mémoires des fans marseillais. Depuis la défaite de 2022, l’Olympique de Marseille a su retrouver une belle dynamique sous l’arbitrage de Letexier, enchaînant 7 matchs sans défaite, dont 6 victoires et 1 match nul. De plus, Letexier n’a pas souvent brandi le carton rouge à l’encontre des joueurs marseillais, n’ayant expulsé que trois d’entre eux lors de ses 26 matchs. Parmi ces expulsions, on peut citer le match nul 1-1 contre Reims en 2021/2022 et le 2-2 face à Amiens en 2019/2020.

Qu’attendre de ce Classico ?

Alors que l’OM se prépare pour ce choc, les attentes sont élevées. Avec la connaissance qu’a Letexier de l’équipe marseillaise, les supporters espèrent que son arbitrage sera neutre ce dimanche. Ce Classico promet d’être un moment fort du calendrier footballistique français, et il pourrait bien influencer la suite de la saison pour les deux équipes.

