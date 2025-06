OM / PSG / Lyon : Daniel Riolo tacle la LFP et défend le retrait de Canal+

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots à propos du projet de chaîne 100% Ligue 1, envisagé par la LFP après l’échec des négociations avec les diffuseurs traditionnels. Face à une stratégie qu’il juge irréaliste, le chroniqueur a pris le parti de Maxime Saada, patron de Canal+, qui a récemment annoncé se retirer du processus. Pour Riolo, la Ligue court droit à la catastrophe.

“Il va falloir payer les frais de production s’ils montent une rédaction, avec tous les emplois à créer. Avant qu’il y ait du rab à se partager, combien d’abonnés il va falloir?”, a-t-il lancé, pointant le modèle économique incertain de cette future chaîne.

A lire aussi : Mercato : l’OM veut doubler le Bayern et Newcastle pour le talentueux Park Seung-Soo !

Un prix d’abonnement “déconnecté de la réalité”

L’autre sujet de crispation selon Riolo : le prix d’abonnement envisagé par la LFP, autour de 18 à 19 euros par mois, pour accéder à huit des neuf matches de chaque journée. Un tarif qu’il juge totalement hors sol dans le contexte actuel du football français.

“Si la chaîne est vendue avec un abonnement à 18€ ou 19€, alors là… On va être dans la boue, on va se rouler dedans”, ironise-t-il, soulignant le décalage entre l’offre proposée et les attentes du public.

Se mettant dans la peau de Maxime Saada, Riolo justifie pleinement le choix de Canal+ de ne pas s’engager :

“Ils ont la Coupe d’Europe. Quels sont les trois clubs qui font venir le plus de gens devant la TV ? Le PSG, l’OM et l’OL. Les deux premiers sont en Ligue des champions, donc sur Canal. Lyon va jouer l’Europa League. C’est sur Canal aussi.”

Le bon sens de Canal+ selon Riolo

Autrement dit, les clubs les plus attractifs pour l’audience seront déjà visibles sur d’autres compétitions. Pour Riolo, le reste de la Ligue 1, privé de ses locomotives médiatiques, n’a pas de quoi justifier un abonnement à près de 20 euros.

“Il y a ceux qui vont au stade, et ceux qui vont aller au bistrot du coin pour voir les matchs à l’extérieur ou à domicile quand tu n’as pas eu ta place”, résume-t-il, en soulignant que la demande payante à domicile sera limitée.

Daniel Riolo ne cache ni sa lassitude ni son pessimisme face à une LFP qu’il accuse de mauvaise gestion chronique :

“Je comprends Maxime Saada, j’aurais fait la même chose. Qui ne l’aurait pas fait ? Raisonnement tout simple. La Ligue va se retrouver comme deux ronds de flan, le nez dans la farine comme d’habitude. Ils ont encore fait n’importe quoi.”

Riolo n’est pas le seul à exprimer de sérieux doutes sur la viabilité de ce projet. Entre incertitudes sur les droits, coûts de production élevés, modèle économique fragile, et scepticisme du public, la chaîne 100% Ligue 1 semble aujourd’hui aussi ambitieuse qu’imprécise.

Une chose est sûre : si la LFP persiste sur ce chemin sans garanties solides ni soutien des distributeurs historiques, elle risque un nouveau revers cuisant dans le feuilleton déjà chaotique des droits TV du foot français.