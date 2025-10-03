OM , PSG, Lyon, Monaco… : Un très gros coup pour l’indice UEFA

Le football français peut sourire. Avec cinq victoires, un nul et une seule défaite, les clubs tricolores ont réalisé une semaine européenne presque parfaite, qui permet à la France de conforter sa cinquième place au classement UEFA. Avec 70.390 points cumulés sur les cinq dernières saisons, la Ligue 1 devance désormais les Pays-Bas (62.366) de plus de huit points et le Portugal (59.466) de plus de dix longueurs.

L’OM a frappé fort avec son succès 4-0 contre l’Ajax, tout comme le PSG, victorieux du Barça à Montjuic (1-2). En Ligue des champions, Monaco a accroché Manchester City (2-2), pendant que Lille et Lyon s’imposaient respectivement à Rome (0-1) et contre Salzbourg (2-0). En Ligue Europa Conférence, Strasbourg a ramené un succès précieux de Bratislava (1-2). Seul Nice, battu deux fois, n’a rien apporté au compteur. Résultat : 5,213 points récoltés cette saison, meilleur total de la semaine (1.572).

L’Allemagne dans le viseur de Labrune

Malgré cette dynamique, la France reste encore à bonne distance du Top 4 européen, occupé par l’Allemagne (77.258). Les performances du Bayern, de Dortmund ou encore de Francfort maintiennent un écart de près de sept points. Mais pour Vincent Labrune, président de la LFP, l’ambition est claire :

« Bravo à nos clubs qui ont porté nos couleurs face à des adversaires de très haut niveau. (…) Maintenant, gardons notre cap et essayons d’aller conquérir la quatrième place à l’indice UEFA. »

La Belgique loin derrière

Derrière la France, la Belgique (56.150) reste trop loin pour espérer inquiéter à court terme, malgré un bon début de saison de ses derniers représentants.

Avec un tel départ, la Ligue 1 envoie un signal fort : la bataille pour le Top 4 européen est bien lancée.

