OM, PSG, Monaco… le classement complet après la 5e journée de Ligue des champions

La 5e journée de la Ligue des Champions 2025-2026 a livré ses premiers verdicts et redistribué les cartes pour les clubs français. Après la victoire de l’OM mardi contre Newcastle (2-1), le PSG a répondu présent mercredi soir en s’imposant dans un match spectaculaire face à Tottenham (5-3). Monaco, de son côté, a concédé le nul sur la pelouse de Pafos (2-2) malgré une avance à deux reprises.

Cette journée confirme la dynamique contrastée des représentants français, à l’approche de l’ultime rendez-vous de la phase de ligue.

L’OM se replace dans la course

Avec son succès contre Newcastle, l’Olympique de Marseille a réalisé une excellente opération. Les Phocéens grimpent à la 21e place avec 6 points (+2), restant pleinement en course pour intégrer le top 24 qualificatif. Le doublé d’Aubameyang a offert un bol d’air aux Olympiens, désormais tournés vers la dernière journée.

Le PSG tout proche de la qualification directe

Au Parc des Princes, le PSG a livré une prestation renversante. Menés à deux reprises, les Parisiens ont finalement dominé Tottenham grâce à leur puissance offensive. Avec 12 points (+11), Paris grimpe à la 2e place, juste derrière un Arsenal impérial (15 pts). Les hommes de Luis Enrique se rapprochent du top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.

Monaco freiné en fin de match

L’AS Monaco, d’abord conquérante à Pafos, a été punie en fin de rencontre après un csc de Salisu (88e). Ce nul (2-2) relègue l’ASM à la 23e place avec 6 points (-2), juste derrière l’OM. Les Monégasques devront impérativement gagner leur dernier match pour rester dans le top 24.

Classement général après la 5e journée