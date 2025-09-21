OM – PSG officiellement reporté !

Les supporters l’attendaient depuis des semaines, mais la décision est tombée : le match OM – PSG, prévu ce dimanche 21 septembre 2025 au stade Vélodrome, n’aura pas lieu. La préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé l’annulation de cette rencontre de Ligue 1 en raison de la vigilance orange “orages” et “pluies-inondations” qui touche actuellement le département.

Une décision du préfet pour raisons de sécurité



Dans un communiqué officiel, la préfecture des Bouches-du-Rhône a confirmé que la tenue du Classico OM – PSG était incompatible avec les conditions météorologiques attendues. Le département est placé en vigilance orange par Météo-France, avec des risques importants d’orages et de fortes pluies.

L’affluence attendue au Vélodrome et les déplacements massifs de supporters ont renforcé les craintes des autorités quant à la sécurité. « La priorité est d’éviter tout danger pour les spectateurs et les usagers des transports », précise le communiqué.



Le report du match sera décidé par la Ligue de football professionnel (LFP), qui annoncera une nouvelle date dans les prochains jours.

Pour Parier sur le match OM PSG rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.