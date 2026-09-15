OM – PSG : on connait l’arbitre désigné pour le Classique !

La FFF a dévoilé ce mardi l’identité de l’arbitre qui dirigera le Classique entre l’OM et le PSG, dimanche soir au stade Vélodrome. François Letexier sera au sifflet pour ce choc de la 5e journée de Ligue 1.

Le corps arbitral d’OM–PSG, programmé dimanche 20 septembre à 20h45, est désormais connu. François Letexier a été désigné pour diriger la rencontre au stade Vélodrome.

L’arbitre international français sera assisté de Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Bastien Dechepy et Wilfried Bien seront chargés de l’assistance vidéo.

Le souvenir de l’expulsion d’Harit

Cette désignation rappellera forcément un mauvais souvenir aux supporters marseillais. François Letexier était déjà au sifflet lors du Classique disputé au Vélodrome en octobre 2024. Une rencontre marquée par l’expulsion d’Amine Harit dès la 20e minute, avant une lourde défaite de l’OM face au PSG (0-3).

Dimanche, Letexier dirigera ainsi un nouveau Classique au Vélodrome, dans une rencontre déjà importante pour les Marseillais après leur début de saison compliqué.

Pour une brève pure, je m’arrêterais là : l’info, le corps arbitral, le précédent Harit et le contexte du match, sans diluer le sujet.