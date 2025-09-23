OM – PSG : Pas de but pour Aguerd !

Le Classique OM – PSG disputé au Vélodrome lors de la cinquième journée de Ligue 1 s’est conclu par une victoire marseillaise (1-0). Un succès capital pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui poursuivent leur bonne dynamique. Mais cette rencontre restera aussi marquée par une décision de la LFP, qui a choisi de ne pas attribuer le but décisif à Nayef Aguerd, contrairement à ce qu’indiquaient les premières informations.

Dans un premier temps, le défenseur marocain avait été crédité de l’unique réalisation, à la suite d’une tête sur corner qui semblait avoir trompé la défense parisienne. Pourtant, après visionnage attentif de l’action et analyse des ralentis, la commission des compétitions de la LFP a rectifié le tir. L’instance a finalement jugé que le ballon avait été dévié dans ses propres filets par Marquinhos, malheureux capitaine du Paris Saint-Germain. Le but est donc officiellement enregistré comme un contre son camp du Brésilien.

Une victoire marquée par la décision de la LFP

Cette précision statistique change peu de choses sur le plan sportif – l’Olympique de Marseille empoche bien les trois points – mais elle a son importance pour les joueurs concernés. Aguerd, qui avait déjà trouvé le chemin des filets face à Lorient, espérait enchaîner avec une deuxième réalisation personnelle cette saison. Désormais, ses statistiques restent bloquées à un but en Ligue 1.

Un coup du sort pour Marquinhos

Pour Marquinhos, ce nouvel épisode s’ajoute à une soirée frustrante. Le capitaine parisien a vu sa tentative de dégagement heurter le ballon et finir au fond des cages, après une sortie manquée du gardien Lucas Chevalier. Une action malheureuse qui scelle la défaite du PSG dans ce Classique, alors que Marseille savourait un succès de prestige devant son public.