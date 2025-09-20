OM – PSG : Pourquoi il y a un doute sur un report du match !

Le Classique entre l’OM et le PSG, prévu dimanche soir au Vélodrome (20h45), pourrait être perturbé par les conditions météorologiques. À deux jours de l’événement, un doute subsiste concernant la tenue de cette rencontre phare de Ligue 1, en raison des orages annoncés sur la cité phocéenne.

Selon Météo France, la situation pourrait se dégrader en début de soirée dimanche, avec de fortes pluies et des orages localement violents attendus dans les Bouches-du-Rhône. Ces prévisions font planer une incertitude sur le maintien du match.

Des prévisions météo inquiétantes pour OM – PSG !

Du côté de la LFP, la menace d’un report n’est pas totalement écartée. L’instance reste attentive à l’évolution de la situation afin de garantir la sécurité des joueurs, du public et des acteurs présents autour du terrain. Un report, même de dernière minute, reste donc une possibilité.

La préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a, pour l’heure, confirmé le maintien du choc de la 6e journée de Ligue 1. Mais les autorités rappellent que la décision pourrait évoluer. « Si les conditions météorologiques s’aggravent, la situation peut être amenée à évoluer », a-t-elle précisé.

Une décision attendue au dernier moment

Le coup d’envoi du OM – PSG est toujours prévu à 20h45. Mais comme souvent face à une alerte météo, la décision finale pourrait intervenir au dernier moment, en fonction de l’intensité réelle des orages.

Ce Classique, très attendu par les supporters marseillais comme parisiens, suscite déjà une forte mobilisation. Toute modification de calendrier représenterait une contrainte logistique importante pour les clubs, les diffuseurs et les spectateurs.

En attendant, le club olympien comme le Paris Saint-Germain poursuivent leur préparation, dans l’attente de nouvelles consignes des autorités compétentes. Le public marseillais, qui espère voir son équipe briller face au rival parisien, devra patienter encore quelques heures pour être fixé sur le maintien du choc.