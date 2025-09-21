OM – PSG : que prévoit le règlement suite au report du match à cause des orages ?

Le choc de la 5e journée de Ligue 1 entre l’OM et le PSG, programmé ce dimanche à 20h45 au Vélodrome, a été reporté suite au risque de violents orages annoncés par Météo France. La préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a annulé la tenue de la rencontre. Que dit le règlement de la Ligue en cas de report ?

La Ligue de Football Professionnel (LFP) encadre précisément ces situations. L’article 548 stipule : « Lorsqu’en raison d’intempéries, le match n’a pas pu débuter, il est remis, ou lorsqu’il a été définitivement interrompu, il reprend à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, le lendemain (hors conditions extrêmes), à un horaire fixé par les services de la LFP. »

Le règlement de la LFP sur les reports pour intempéries

Autrement dit, suite au report du match OM – PSG qui ne peut pas débuter dimanche soir, il devrait être reprogrammé dès le lendemain, sauf conditions exceptionnelles. Mais la situation est particulière : lundi soir, la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu à Paris, avec potentiellement des joueurs du PSG concernés. La LFP n’a jamais été confrontée à ce cas de figure, ce qui entretient encore davantage l’incertitude.

