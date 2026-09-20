OM – PSG : rendez-vous à 20h15 pour l’avant-match en direct !

L’Olympique de Marseille reçoit le PSG ce dimanche au Stade Vélodrome. Avant le coup d’envoi prévu à 20h45, Football Club de Marseille vous donne rendez-vous dès 20h15 pour son avant-match en direct.

Dernières informations, composition, clés de la rencontre et ambiance autour du Vélodrome : l’équipe de FCM sera en direct pour présenter ce choc entre l’OM et le PSG.



🎥 Début du live : 20h15

⚽ OM – PSG : 20h45

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