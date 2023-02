OM – PSG : Tudor prêt à tenter un coup de poker dans sa compo ?

Ce soir l’OM affronte le PSG en 8e de finale de Coupe France. Privé de 3 éléments défensifs, le coach olympien pourrait innover afin d’équilibrer défensivement ses couloirs…

Privé d’Eric Bailly et Leonardo Balerdi (suspendus), Igor Tudor doit aussi faire sans Nuno Tavares forfait pour deux semaines. Si le coach pouvait logiquement partie sur une défense avec ses trois défenseurs restants Mbemba – Gigot – Kolasinac, le flanc droit est un casse tête défensif. En effet, la logique semble être de passer Clauss à gauche, et de remettre Under comme piston droit vu que le jeune Kaboré semble hors course. Cependant, cette option est un risque défensivement car Under, même s’il fait les efforts dans les courses, n’est pas un défenseur de formation et ses lacunes ont été criantes face à Monaco. Tudor aurait donc envisagé une autre option…

Rongier en défense centrale pour conserver Kolasinac dans le couloir gauche ?

En effet, selon l’Equipe l’entraîneur marseillais pourrait tenter de « laisser Clauss à droite et placer Sead Kolasinac en piston gauche, ce qui obligerait Valentin Rongier à redescendre plus bas, à un poste hybride entre défenseur central aux côtés de Chancel Mbemba et Samuel Gigot, et milieu défensif, avec devant lui Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout. Dans ce cas, Ünder serait associé plus haut à Ruslan Malinovski, derrière Alexis Sanchez dans le 3-4-2-1 de Tudor. » Rongier avait déjà occuper un poste en défense en fin de rencontre face à Francfort en Ligue des champions. Une option aussi risquée, car si l’ancien nantais avait déjà occupé un rôle hybride avec Sampaoli c’était celui de latéral droit, qui correspond mieux à sa taille que défenseur central. Réponse une heure avant le match ce soir !

On doit oublier ce match face à Nice et penser au PSG — Tudor

« Toutes les équipes sont de plus en plus organisées contre nous. On avait 2.3 buts en expected goals contre Nice et eux 1.3. Mais j’aime la façon dont on joue. Certes on peut mieux préparer les relances mais j’aime la manière dont on joue et les je crois que les supporters et les joueurs aussi. Les résultats sont importants mais le jeu aussi. (…) Sanchez a toujorus été indispensable. Il est à un bon moment de sa carrière. C’est un joueur de 34 ans, il faut un peu penser à le laisser respirer parfois. C’est toujours plus simple de faire jouer les mêmes joueurs mais il a 34 ans. Je veux anticiper et éviter qu’il se blesse. Il a 34 ans et cela peut être dur à son âge d’enchaîner tous les trois joueurs. Lui veut tout jouer et c’est à moi de le faire souffler.(…) Mbappé ? Je serais un menteur de dire que cela ne change rien car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est un avantage mais il y a aussi d’autres joueurs très forts qui peuvent changer le cours du match. » Igor Tudor – Source : conférence de presse (07/02/23)