OM – PSG : Un report qui ne mérite pas ces polémiques !

Le report du match OM – PSG a fait couler beaucoup d’encre après les violents orages qui se sont abattus dimanche sur la cité phocéenne. Contrairement aux polémiques qui enflent, il faut rappeler une évidence : le règlement a été respecté. L’Olympique de Marseille affrontera Strasbourg vendredi en Ligue 1, avant de retrouver l’Ajax Amsterdam mardi en Ligue Europa. Une programmation lourde, mais conforme aux usages européens. Le débat, en revanche, s’installe sur la gestion globale de la Ligue et sur son rapport aux supporters.

Vincent Duluc, dans son édito publié dans L’Équipe, regrette que la Ligue n’ait pas su sanctuariser l’affiche face au Ballon d’Or. Sur ce point, il a raison : le football français peine à protéger ses rendez-vous majeurs. Mais là où l’analyse mérite un contrepoint, c’est dans la manière d’opposer calendrier et règlement. La pluie n’est pas une invention administrative. Le terrain était impraticable, le risque trop grand sur les routes. La décision de reporter à lundi ne souffre d’aucune contestation sportive.

Marseille dans son droit !

Le vrai problème est ailleurs : comment imaginer un OM – PSG à 15h un lundi, simplement pour éviter un télescopage avec une cérémonie qui ne concerne que le PSG ? C’est là que se niche le manque de respect. Les supporters marseillais travaillent, organisent leur déplacement, sacrifient du temps et de l’argent pour vibrer au Vélodrome. Leur imposer un horaire en pleine après-midi revient à nier leur rôle central.

Le Ballon d’Or est une cérémonie mondiale, certes. Mais l’affiche OM – PSG est une date FIFA, l’OM est totalement dans son droit. D’autant que le ballon d’or sera remis une heure après la fin du match. Encore une polémique pour pas grand chose…

