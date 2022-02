OM – Qarabag FK : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Qarabag ce soir à 21h à l’occasion du barrage aller de Conference League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Qarabag aura lieu à 21h au stade vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Canal+Sport et W9. Vous pouvez parier sur cette rencontre via Betway.

Le groupe de l’OM avec Gerson

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Gerson, Gueye, Guendouzi, Bertelli

Attaquants :

Bakambu, Milik, De La Fuente, Dieng, Under, Payet, Benyahia

Les onze probables

OM :

Mandanda

Saliba Caleta-Car PeresRongier Kamara

Gueye Gerson

Under Bakambu

Milik

Qarabag :

Gugeshashvili

Bayramov, Medvedev, Medina, Vesovic

Garayev, Andrade

Kady, Ozobic, Zoubir

Wadj

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – Qarabag

L’arbitre du match entre l’OM et Qarabag est Nikola Dabanović. Il sera assisté par Milovan Djukić et Vladan Todorović. Le quatrième arbitre sera Miloš Bošković. Faites vos paris sportifs via Betway.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Partiellement nuageux (couverture nuageuse 30%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 15°C / ressentie 11°C

– Vent : NO 28 km/h

– Taux d’humidité : 67%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – Qarabag

Victoires de l’OM : 0 Matchs nuls : 0 Victoires Qarabag : 0

Déclarations d’avant-match

« On pense que l’on arrive dans une période avec beaucoup de matchs. On va avoir besoin de faire tourner pour pouvoir répondre à tous les objectifs. Nos joueurs sont prêts à jouer et on donne une importance égale à la préparation de tous. (…) L’objectif c’est de connaître cette nouvelle compétition, de connaître de nouveaux joueurs, que je n’ai jamais affronté. Qarabag c’est l’équipe qui a eu le plus de possession dans cette compétition. Notre objectif c’est de gagner demain et dimanche. On veut voir jusqu’où on est capable d’aller dans cette compétition et en Ligue 1. les meilleurs joueurs joueront demain, mais aussi dimanche. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (16/02/2022)

« Marseille est un club qui a remporté la Champions League. C’est vrai, Marseille a déjà soulevé le trophée de la Champions League une fois. C’était il y a longtemps, mais c’est la preuve qu’il s’agit d’un club bien établi et fort, l’un des plus gros clubs de France.Je pense que ce ne sera pas facile, mais le football a beaucoup changé, ces dernières années : l’envie, la persévérance et le respect du jeu peuvent faire des miracles lors de n’importe quel match. Ce sera compliqué, surtout avec ce match aller à l’extérieur, qui peut modifier le rapport de force.Marseille possède de bons joueurs, c’est une équipe solide. Mais j’ai l’impression qu’on hausse notre niveau de jeu contre des adversaires de qualité.Si on reste bien en place et si on arrive à garder le contrôle collectivement, je me dis qu’on peut rapporter un résultat positif de France » Gara Garayev – Source : UEFA (13/02/22)