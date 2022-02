OM – Qarabag : Le onze marseillais sans Guendouzi, ni Payet ni Saliba !

L’Olympique de Marseille affronte le Fk Qarabag ce jeudi soir en match aller des barrages de Conférence League. Voici le onze de départ de Jorge Sampaoli pour affronter le club azerbaidjanais.

L’OM affronte Qarabag ce jeudi à 21h au Stade Vélodrome. Voici le onze de départ aligné par l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille face au club azerbaidjanais. Mandanda retrouve une place de titulaire, Saliba et Caleta Car sont laissés sur le banc, Alvaro et Balerdi relancés. Au milieu Guendouzi est lui aussi laissé au repos, Gueye le remplace, enfin en attaque, Konrad fait son retour avec Milik et Under, Payet et Dieng sont remplaçants…

LE ONZE de l’OM FACE À QARABAG

Mandanda

Lirola Alvaro Balerdi Peres

Gueye

Gueye Gerson

Under Mikik Konrad

Déclarations d’avant-match

« On pense que l’on arrive dans une période avec beaucoup de matchs. On va avoir besoin de faire tourner pour pouvoir répondre à tous les objectifs. Nos joueurs sont prêts à jouer et on donne une importance égale à la préparation de tous. (…) L’objectif c’est de connaître cette nouvelle compétition, de connaître de nouveaux joueurs, que je n’ai jamais affronté. Qarabag c’est l’équipe qui a eu le plus de possession dans cette compétition. Notre objectif c’est de gagner demain et dimanche. On veut voir jusqu’où on est capable d’aller dans cette compétition et en Ligue 1. les meilleurs joueurs joueront demain, mais aussi dimanche. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (16/02/2022)

« Marseille est un club qui a remporté la Champions League. C’est vrai, Marseille a déjà soulevé le trophée de la Champions League une fois. C’était il y a longtemps, mais c’est la preuve qu’il s’agit d’un club bien établi et fort, l’un des plus gros clubs de France.Je pense que ce ne sera pas facile, mais le football a beaucoup changé, ces dernières années : l’envie, la persévérance et le respect du jeu peuvent faire des miracles lors de n’importe quel match. Ce sera compliqué, surtout avec ce match aller à l’extérieur, qui peut modifier le rapport de force.Marseille possède de bons joueurs, c’est une équipe solide. Mais j’ai l’impression qu’on hausse notre niveau de jeu contre des adversaires de qualité.Si on reste bien en place et si on arrive à garder le contrôle collectivement, je me dis qu’on peut rapporter un résultat positif de France » Gara Garayev – Source : UEFA (13/02/22)