OM – Quadruplé, carton rouge, poteau de corner explosé… : l’incroyable après-midi d’Aubameyang avec le Gabon

Pierre-Emerick Aubameyang a vécu une journée complètement folle avec la sélection gabonaise. Ce vendredi, lors de la victoire du Gabon face à la Gambie (4-3), l’attaquant de l’Olympique de Marseille a inscrit un quadruplé historique, avant d’être expulsé en fin de match pour deux cartons jaunes.

Titulaire et capitaine, “PEA” a confirmé sa grande forme actuelle, lui qui brille déjà avec l’OM (4 buts en 7 matchs de Ligue 1). En état de grâce, il a inscrit les quatre buts gabonais, permettant aux Panthères de renverser un match mal engagé.

Avec cette performance, Aubameyang devient le sixième joueur de l’histoire à inscrire un quadruplé en qualifications africaines pour la Coupe du monde — un exploit rarissime sur le continent.

Une célébration qui dérape

Mais la fin de match a viré au rocambolesque. Après son quatrième but à la 79e minute, Aubameyang a célébré en arrachant le poteau de corner, provoquant un avertissement de l’arbitre. Quelques minutes plus tard, une altercation avec un joueur gambien lui a valu un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion.

Le Gabon encore en vie dans la course au Mondial

Grâce à cette victoire spectaculaire, le Gabon reste en course pour la qualification directe à la Coupe du monde 2026. Deuxième du groupe F avec un point de retard sur la Côte d’Ivoire, les Panthères devront battre le Burundi mardi et espérer un faux pas des Éléphants face au Kenya.

En cas d’échec, les Gabonais pourront encore viser une place via le tournoi des meilleurs deuxièmes, qualificatif pour un barrage intercontinental.

Même expulsé, Aubameyang aura marqué les esprits : un quadruplé de légende, une célébration inoubliable et un nouvel épisode dans la carrière mouvementée de l’attaquant marseillais.