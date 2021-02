OM : Quand Eyraud s’allonge dans le van qui l’amène à la Commanderie

Ce lundi en direct dans Débat Foot Marseille, Thierry Mode, supporter emblématique de l’OM nous confiait une petite anecdote sur Jacques-Henri Eyraud…

Conspué par les supporters depuis des mois, Jacques-Henri Eyraud se sentirait de moins en moins en sécurité à Marseille. Ses apparitions se font de plus en plus rare et le président de l’OM est toujours entouré.

il est couché dans le van avec la BAC derrière lui

Thierry Mode, supporter emblématique de l’OM qui est souvent devant la Commanderie nous a raconté une anecdote sur JHE. Il s’allongerait dans le van qui le conduit au centre Robert Louis Dreyfus afin de se cacher.

« Monsieur Eyraud vient sur protection policière à la Commanderie et il est couché dans le van avec la BAC derrière lui. Ça, il faut le faire ! Il se lève seulement lorsqu’il est entré, on le voit sortir avec les lunettes. Quand on en arrive à des extrêmes comme ça… Le matin devant le miroir il doit se dire : il y a un soucis, il faut que je parte. Tu ne peux pas rester à Marseille par orgueil. Il faut arrêter à un moment ! » Thierry Mode – Source : Football Club de Marseille (15/02/21)

