OM : Quand Eyraud se moque de René Malleville devant les salariés du club

Les sorties du président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, sur « le Shack » ont touché beaucoup de monde à Marseille. Et encore, en interne, « JHE » se permet même d’aller bien plus loin…

C’est ainsi que La Provence nous apprend aujourd’hui qu’à la fin de la saison 2018/19, en pleine euphorie suite à la bonne saison réalisée, le président délégué de l’OM s’était lancé dans une imitation de René Malleville lors d’un séminaire avec les cadres du club.

« Il s’est lancé dans une imitation dédaigneuse. Il l’a surnommé le monsieur rougeaud qui hurle devant les caméras » raconte un témoin de la scène au quotidien local.

Lors de ce même séminaire, il avait aussi fait réaliser une vidéo regroupant tous les commentaires négatifs de journalistes contre son projet pour s’en moquer. Bref…

Quant aux propos à la base de cette nouvelle polémique qui enfle, Jacques-Henri Eyraud les a assumer sur France Bleu Provence…

« C’est tout sauf un dérapage »

« C’est tout sauf un dérapage. L’un des défis pour nous c’est l’équilibre entre passion et raison. Si on est ici c’est qu’on aime la passion autour de ce club et moi je suis le premier passionné de ce club, le premier supporter. Ma réflexion est la suivante : Ce qui m’intéresse c’est d’avoir les meilleurs partout. Quand ils sont marseillais je suis le plus heureux du monde. En revanche, ce que je veux ce sont les talents et les compétences dans tous les domaines d’activité du club. En finance je ne cherche pas à recruter des fans de l’OM. Quand on est un commercial on a besoin de parler avec passion et là c’est différent. Arrêtons de caricaturer mes propos » Jacques Henri Eyraud – Source : France Bleu Provence