Accueil / OM Actualités / OM : Quand Greenwood classe les meilleurs joueurs…
OM Actualités

OM : Quand Greenwood classe les meilleurs joueurs…

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Dans une interview accordée au média du club, Mason Greenwood s’est prêté au jeu des questions sur les plus grands talents du ballon rond. De Ronaldo Nazário (R9) à Lionel Messi, l’ailier de l’OM a livré ses préférences avec franchise, avant de finalement désigner l’Argentin comme le véritable “TOP 1” du football mondial.

 

