OM : Quand Soprano n’arrivait pas à se concentrer à cause d’un match !

Dans Double Contact sur RMC, la rappeuse Meryl qui a déjà collaboré avec Soprano s’est exprimé sur ses problèmes de concentration lorsqu’il y a un match de l’Olympique de Marseille.

C’est de notoriété public : le rappeur Soprano est totalement fan de l’Olympique de Marseille. Si bien que s’il doit travailler et qu’il y a un match, le chanteur ne peut pas se concentrer !

C’est en tout cas ce qu’affirme Meryl, rappeuse qui a eu l’occasion de collaborer avec lui. Elle raconte qu’il n’arrêtait pas de faire des allers-retours vers la télé pour suivre le match de l’OM alors qu’ils étaient en studio pour travailler sur son album.

« Quand on travaillait sur son album à Marseille, il y avait un match. Soprano descendait, montait… Il faisait des allers-retours entre le studio et le match. Marseille c’est une ville qui est derrière son équipe. Qui ne lâche jamais. Il avait du mal lui, il voulait privilégier le studio… Mais il arrêtait pas d’y aller ! On entendait tout le monde crier, c’était impossible »

Meryl – Source : RMC