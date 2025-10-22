OM : Quatre absents dans le groupe face au Sporting !

L’Olympique de Marseille se prépare pour son déplacement crucial face au Sporting CP en Ligue des champions, prévu ce mercredi. L’entraîneur Roberto De Zerbi a dévoilé un groupe de 20 joueurs pour cette rencontre, avec quelques absences notables.

Forfaits confirmés : Gouiri, Kondogbia, Traoré et Medina

Quatre joueurs de l’OM ne feront pas le déplacement au Portugal. Amine Gouiri, touché à l’épaule, a récemment subi une opération et sera absent pour une période de trois mois. Geoffrey Kondogbia, souffrant d’une gêne aux adducteurs, est également forfait. Hamed Junior Traoré et Facundo Medina, ce dernier blessé à la cheville, complètent la liste des absents.

Ces absences pourraient affecter la composition de l’équipe, notamment au milieu de terrain et en attaque. Le secteur offensif, déjà affaibli par la blessure de Gouiri, pourrait voir des ajustements tactiques pour compenser ces manques.

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #SCPOM Voici les 2️⃣0️⃣ Olympiens convoqués pour le déplacement à Lisbonne ce soir 💪 pic.twitter.com/jn0DdZmYP5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 22, 2025

Composition probable du groupe

Malgré ces forfaits, De Zerbi pourra compter sur un groupe solide pour affronter le Sporting. Les joueurs suivants sont attendus :