OM : Que vaut l’Olympiakos ? L’avis d’un spécialiste…

Que vaut cette équipe de l’Olympiakos que l’OM va affronter demain en Ligue des Champions ? Martial du compte Twitter Football Grec France a eu la gentillesse de nous donner plus d’informations sur l’équipe de Mathieu Valbuena.

A quoi ressemble l’Olypakos de Valbuena ? Martial précise le système de jeu, les joueurs en forme et précise surtout que la force de cette équipe est le collectif…

FootballclubdeMarseille.fr : Que peux tu me dire de cette équipe de l’Olympiakos ? Quel est sont style de jeu ?

Martial (Football Grec France) : « L’Olympiakos utilise souvent 2 schémas, soit un 4-2-3-1 classique avec un numéro 10 derrière l’attaquant. Mais Pedro Martins a commencé à travailler le 4-3-3 surtout en Europe à partir de la saison dernière pour avoir une meilleure assise défensive. Dans ce schéma, c’est Yann Mvila et Andreas Bouchalakis qui joueraient comme milieux défensifs et cela permet à Mady Camara d’avoir un rôle plus offensif en 8 mais qui presse très haut. Valbuena joue sur le côté gauche, El Arabi en pointe et peut être Lazar Randjelovic à droite… »

FootballclubdeMarseille.fr : Quelle est la forme du moment ?

Martial (Football Grec France) :« Ils n’ont encaissé qu’un but en 6 matches et ils en ont marqué 12, ils sont en forme en terme de statistiques, c’est moins vrai en terme de jeu. Même s’ils ont plus de certitudes dans les automatismes, les systèmes de jeu. Ils sont en phase de progression depuis 2 ans. C’est le championnat grec il faut quand même nuancer. El Arabi est en forme, Valbuena est un peu plus dans le dur mais il est là, il fait ses matches. Les latéraux ne sont pas au niveau de ceux de la saison dernière : Konstantinos Tsimikas (parti pour Liverpool pour 13M€) et Omar Elabdellaoui (parti à Galatasarai transfert libre). »

FootballclubdeMarseille.fr : Quels sont les points fort / faibles

Martial (Football Grec France) :« Il n’y a pas beaucoup de points négatifs. Tsimikas montait très souvent et était déséquilibrant pour l’adversaire, Holebas s’attèle surtout a bien défendre, il ne monte pas beaucoup. C’est un peu pareil pour Rafinha. On connait la fragilité de l’OM sur les ailes, avec les latéraux de la saison dernière cela aurait une arme très précieuse. Mais le recrutement est de qualité et l’ossature est la même. José Sá, Semedo et Camara sont restés. C’est la troisième saison de Pedro Martins, ils savent tous comment jouer ensemble. Les recrues se sont bien intégrées, le club joue la Ligue des Champions depuis 2 saisons. »

FootballclubdeMarseille.fr : Quels sont les joueurs dont l’OM doit se méfier ?

Martial (Football Grec France) : « Forcément El Arabi devant. Les gens peuvent se dire qu’il a 33 ans qu’il est vieux, il ne faut pas s’arrêter à ça. Même sans compter les buts en championnat grec si l’on se dit que le niveau est faible, il faut voir les matches qu’il a fait la saison dernière en Coupe d’Europe. Il a marqué face à Tottenham, le Bayern, contre Arsenal… C’est un super attaquant très complet, il est bien placé, il fait de bons appels. Il est en pleine confiance contrairement à Benedetto. Il y a forcément Valbuena, mais je mettrais plus en évidence Maddy Camara. Dans le 4-3-3, c’est un joueur qui peut rappeler un Yaya Touré. Il sait tout faire faire. Il récupère, il relance, il multiplie les aller-retours, il a une grosse frappe de balle. Sur un match comme ça c’est un joueur qui peut briller car on ne le connait pas trop. Il peut vite prendre le dessus. L’Olympiakos c’est plus un collectif. Ce ne sont pas des joueurs totalement inconnus, Semedo est international portugais, José Sá est le 3e gardien du Portugal, Rafinha a joué au Bayern, José Holebas vient de Premier League, Mvila est connu en France… L’inconnu peut être le jeune serbe Lazar Randjelovic. Pour le reste ce n’est pas Ferencváros ou tu ne connais qu’un joueur sur dix. »