OM : QUEL AVENIR POUR LE PROJET LONGORIA, BENATIA ? BEYE EN POLE ?

🚨 OM : notre dernière vidéo YouTube décrypte la crise et l’avenir du projet

Les derniers jours ont été particulièrement agités du côté de l’Olympique de Marseille. Pour analyser en profondeur cette période charnière, notre nouvelle vidéo YouTube est désormais disponible.

🎙️ À la présentation : Benjamin Courmes

👥 Invités : Massimo et Mourad Aerts, journaliste

l’émission revient sur l’actualité brûlante du club marseillais. Au programme :

le départ de Roberto De Zerbi et ses conséquences immédiates,

l’impact de cette rupture sur le projet sportif de l’OM,

les interrogations autour de l’ avenir de Pablo Longoria et Medhi Benatia ,

la piste Habib Beye pour le banc olympien,

et enfin le match face à Strasbourg, ce samedi au Vélodrome, dans un contexte sous haute tension.

Débats, analyses et regards croisés pour mieux comprendre ce que traverse l’OM et ce qui pourrait l’attendre dans les prochaines semaines.

📺 La vidéo est à retrouver dès maintenant sur notre chaîne YouTube.