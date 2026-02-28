OM : Quel capitaine sous Habib Beye ?

À la veille d’un rendez-vous important en Ligue 1, Habib Beye a pris la parole en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM a évoqué la notion de leadership et laissé planer le doute sur l’identité du capitaine pour la rencontre à venir. Un message fort à l’approche d’un sprint final décisif.

À l’approche du prochain match de Ligue 1, Habib Beye, entraîneur de l’Olympique de Marseille, a insisté sur l’importance du leadership au sein du vestiaire marseillais. En conférence de presse d’avant-match, le technicien a tenu un discours clair sur sa gestion du groupe et les objectifs fixés pour la fin de saison.

“On a une réflexion et on a beaucoup de leaders dans cette équipe. L’idée n’est pas de déconstruite ce qui a été mis en place. Aujourd’hui je mets mon focus sur les trois mois qu’il nous reste avec des objectifs importants pour le club en donnant un maximum de confiance à tous ces joueurs. Le leadership doit être incarné. Surtout dans un club comme le nôtre. Il doit rayonner sur les autres. Il y aura le match demain et vous verrez à ce moment-là. Ce qui est sûr c’est que ce leadership est très important pour moi et Léo est un joueur très, très important l’Olympique de Marseille. Est-ce qu’il aura le brassard s’il est titulaire demain ? Vous verrez demain pour le brassard, c’est important le suspense (sourire).”

CONFÉRENCE DE PRESSE OM – OL Habib Beye, à la suite de Quinten Timber, s’est présenté en ce début d’après-midi pour la conférence de presse d’avant-match ! Les 5 choses à retenir#OM pic.twitter.com/Er6tR2RGt0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 28, 2026

Un message clair sur la hiérarchie et la continuité

À travers cette déclaration, Habib Beye confirme sa volonté de s’appuyer sur la structure existante du vestiaire de l’OM. L’entraîneur ne souhaite pas bouleverser l’équilibre mis en place, tout en rappelant que le leadership doit se traduire concrètement sur le terrain.

La mention de “Léo”, joueur qualifié de “très, très important” pour l’Olympique de Marseille, relance naturellement les interrogations autour du brassard de capitaine. Sans trancher publiquement, le coach entretient le suspense à la veille d’un match déterminant.

Un sprint final sous tension pour l’OM

Avec trois mois encore à disputer, l’OM aborde une période charnière de la saison. Les objectifs évoqués par Habib Beye soulignent l’importance de chaque rencontre dans la course aux ambitions du club en championnat.