OM : Quel mercato ? Qui garder, vendre… Le onze idéal de Ben

Sur le plateau de débat Foot Marseille, Ben a dévoilé l’équipe qu’il aimerait voir la saison prochaine. Entre cadres à conserver, recrues ambitieuses et réflexion sur l’avenir de Mason Greenwood, le supporter a dressé les grandes lignes de son OM idéal.

À quelques semaines de la reprise, les supporters de l’OM commencent déjà à imaginer le visage de l’effectif pour la saison prochaine. Sur le plateau de FCMarseille, Ben s’est prêté à l’exercice en présentant sa composition idéale et les profils qu’il souhaiterait voir arriver.

Avant même d’évoquer les recrues, il insiste sur la nécessité de conserver certains éléments qu’il juge essentiels à la stabilité du groupe. « Pour Moi, Rulli, il faut vraiment le garder, pareil pour Medina, je pense vraiment qu’il peut être costaud l’année prochaine. Même chose pour Aguerd, je garde forcément. Taulier la saison prochaine. »

Des recrues de haut niveau pour franchir un cap

Pour renforcer l’effectif, Ben n’hésite pas à viser des profils ambitieux. Il évoque notamment Mohammed Simakan, même s’il reconnaît que le dossier serait difficile à boucler. « Il faut être ambitieux sur ce poste-là. Peut-être qu’avec un prêt ou en mettant un peu d’argent, tu peux le faire. »

Autre joueur qu’il aimerait voir débarquer, Mingueza, dont l’expérience représenterait un véritable atout. « C’est un joueur expérimenté et libre qui peut vraiment apporter quelque chose. »

Au milieu de terrain, Ben rêve également d’un renfort de poids avec Seko Fofana, un profil capable selon lui d’apporter davantage d’impact physique. « Je pense que c’est un coup à tenter pour renforcer et apporter aussi du muscle. »

Il cite enfin Nabil Bentaleb, qu’il considère comme une opportunité intéressante pour compléter l’effectif. « Ça ne coûte rien. Je pense que c’est un homme à Genesio. Donc il faut y aller. »

Greenwood, un départ qui changerait tout

Le scénario imaginé par Ben repose toutefois sur une hypothèse majeure : un départ de Mason Greenwood. Si l’attaquant venait à quitter Marseille, il estime que le club devrait revoir sa stratégie offensive plutôt que de chercher un remplaçant au profil identique. « Si tu perds Greenwood, il ne faut pas chercher un profil à la Greenwood. Il faut chercher un pur numéro 9 qui va te claquer des buts. »

À ses yeux, l’OM doit profiter de cette éventualité pour recruter un véritable finisseur, capable de peser dans la surface et de transformer les occasions en buts. Une vision ambitieuse qui a naturellement suscité de nombreux débats sur le plateau de FC Marseille, chacun ayant sa propre idée du mercato idéal pour le club marseillais.