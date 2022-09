OM: Quel onze face à Angers ?

Demain à 21h, l’Olympique de Marseille se déplace à Angers dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après son match nul 1-1 face à Rennes, l’OM va devoir se relancer en Ligue 1. Ce vendredi soir en ouverture de la 9e journée, c’est un déplacement à Angers et pour ce match Igor Tudor devra se passer des services de Bailly blessé et de tavarès suspendu. De plus certains internationaux pourraient être un peu juste pour débuter cette rencontre.

Bailly et Tavares absents

Pour cette rencontre; qui va se jouer à Angers, Pau Lopez sera sauf surprise titularisé dans les buts. Devant lui, la défense à trois devrait être composée de Mbemba à droite, Balerdi devrait occuper son meilleur poste à savoir dans l’axe, enfin Kolasinac sera en concurrence avec Gigot pour le poste d’axial gauche.

Au milieu de terrain, Veretout devrait être aligné avec Rongier, Tavares est suspendu et pourrait être remplacé par Kaboré (ou Kolasinac). Clauss devrait pouvoir tenir sa place, il a joué son dernier match avec les Bleus dimanche dernier. Devant, Guendouzi devrait retrouver le onze, Payet pourrait avoir une seconde chance, d’autant qu’Harit et Under étaient avec leur sélection. C’est également le cas de Sanchez qui pourrait laisser sa place à Suarez.

Payet et Kaboré titulaires ?

Lopez Mbemba Balerdi Gigot (ou Kolasinac) Kaboré Rongier Veretout Kaboré

Guendouzi Payet (ou Harit)

Suarez

C’est à moi d’élever mon niveau avec l’Olympique de Marseille

« C’est sûr que tu es attendu et faut donner le meilleur sur le terrain. J’ai passé cinq années en Italie ça s’est très bien passé, je n’ai eu que des bons retours en France par rapport à moi. Maintenant les gens attendent. C’est à moi d’élever mon niveau avec l’Olympique de Marseille, même si c’est un bon début de saison, je suis capable de plus et c’est à moi de continuer à travailler au quotidien. » Jordan Veretout – source : RMC (28/09/2022)