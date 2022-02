OM : Quel onze face à Angers? Luis Henrique, stop ou encore?

Demain à 21h l’Olympique de Marseille reçoit Angers dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer l’entraîneur Jorge Sampaoli ?

À l’occasion de la réception du SCO d’Angers, Jorge Sampaoli va pouvoir compter sur le retour de ses recrues Kolasinac et Bakambu dans le groupe ! Après le coup de massue reçue face à Lyon, le coach argentin pourra également avoir Leonardo Balerdi dans son groupe après sa suspension.

Cependant, il va devoir faire avec plusieurs absents : Gueye et Dieng (CAN), Gerson (Brésil) et potentiellement Konrad (blessure ou remise du COVID). Nous en saurons plus lors de la conférence de presse du coach à 14h45 à suivre sur la chaîne Twitch de l’Olympique de Marseille.

Pau Lopez pourrait de nouveau être aligné avec le trio habituel en défense : Caleta Car, accompagné de Saliba et Peres à moins que le coach fasse un peu tourner après l’enchaînement des rencontres… Dans ce cas, Leonardo Balerdi ou Alvaro voire Kolasinac pourraient être titularisés.

Au milieu, Rongier devrait être aligné dans son rôle hybride avec Kamara et Guendouzi. Cengiz Ünder sera logiquement titulaire sur le côté droit, Dimitri Payet devrait reculer d’un cran et retrouver son poste de meneur de jeu. Milik va profiter de l’absence de Gerson pour retrouver une place de titulaire et le côté gauche pourrait être donné à Cédric Bakambu après l’enchaînement de matchs décevants de la part de Luis Henrique.

Un 3-3-3-1 avec Milik en neuf ?

Pau Lopez

Saliba Caleta-Car Peres (ou Kolasinac)Rongier Kamara

Guendouzi

Ünder Payet Bakambu (ou Henrique)



Milik

J’ai besoin de davantage de réflexion pour analyser cette défaite — Sampaoli

En conférence de presse après la défaite à Lyon ce mardi soir, Jorge Sampaoli a tenté de justifier sa composition de départ et en particulier l’absence de Milik…

« Après cette défaite, on peut avoir plusieurs raisonnements. Nous avions aussi beaucoup d’absents dans l’effectif pour cette rencontre, mon choix d’équipe de départ est aussi lié à cela. On verra qui sera de retour cette semaine. J’essaye toujours, quoi qu’il en soit, de faire le meilleur onze de départ possible. Maintenant, j’ai besoin de davantage de réflexion pour analyser cette défaite. (…) Milik encore sur le banc ? Parce que je pensais que c’était le mieux pour l’équipe d’aligner Payet en pointe, et il avait été bon dans ce rôle-là ces derniers matches. On ne joue pas sans neuf mais avec un neuf différent. Il ouvre les espaces. C’est une façon de jouer mais elle n’est pas forcément définitive. Je ne pense pas qu’avec plus d’attaquants sur le terrain cela aurait changé quelque chose. On a perdu parce qu’on n’a pas joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (01/02/2022)