OM: Quel onze face à Brest ?

L’Olympique de Marseille affronte Brest pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Pour ce dernier match au Vélodrome de la saison, quel onze alignera l’entraineur du club marseillais Igor Tudor ?

L’OM a perdu sa seconde place après sa défaite à Lens, celle face à Lille a enterré les chances de repasser devant le RCL. Pour autant, Igor Tudor doit bien terminer la saison et cela passe par ce dernier match au Vélodrome face à Brest. Le coach devra se passer des services de Gigot (protocole commotion).

Pour ce match, le coach devrait mettre en place un onze plus offensif à domicile. Lopez sera logiquement dans les buts, la défense devrait être composé par Mbemba, Balerdi et Kolasinac. Au milieu, le duo Veretout – Rongier devrait être remis en place, Clauss pourrait débuter à gauche et Under à droite. En attaque, Sanchez pourrait retrouver un poste de soutien de l’attaquant aux côtés de Malinovskyi, Vitinha pourrait lui faire son retour comme titulaire en pointe.

LE ONZE PROBABLE

Lopez – Mbemba- Balerdi – Kolasinac – Under – Rongier – Veretout – Clauss – Malinovskyi – Sanchez – Vitinha

Gigot et Payet absents, et des incertitudes !

#Tudor : « Je ne vais pas répondre à la question du onze. On a des joueurs qui ne sont pas très bien en ce moment. Il faut que je prenne des décisions demain.» #OMSB29 #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 25, 2023

Igor Tudor a confirmé l’absence de Samuel Gigot pour la reception de Brest ce samedi : « Gigot c’est sûr qu’il ne sera pas disponible. Les deux ou trois joueurs qui ont eu des problèmes, on verra demain ». De plus, le coach olympien estime que Payet ne sera pas disponible pour cette rencontre. « Payet ? Je ne pense pas qu’il sera présent pour ce match. On a parlé comme toujours, il a fait une belle séance, il a bien travaillé, mais je pense qu’il ne sera pas présent pour ce match, ni pour le dernier ».