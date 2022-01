OM : Quel onze face à Chauvigny ? Henrique titulaire ?

Demain à 21h l’Olympique de Marseille se déplace à Limoge pour y affronter l’US Chavigny dans le cadre des 16e de Coupe de France. Quel onze va préparer l’entraîneur Jorge Sampaoli ?

À l’occasion de ce match de Coupe de France, Jorge Sampaoli va devoir faire avec plusieurs absents. Bamba Dieng est suspendu et a rejoint la sélection sénégalaise avant la CAN, tout comme Pepe Gueye. De plus, Rongier est incertain suite à une douleur au pied, et l’on peut rajouter deux joueurs touchés par le Covid. Pol Lirola et Konrad de la Fuente étaient absents de l’entrainement hier. Sampaoli l’a expliqué hier en conférence de presse.

4 à 5 absents dans le groupe face à Chauvigny

« Je pense que le Covid va avoir un rôle très important sur la suite de la saison, avec de plus en plus de cas positifs en France et dans le monde. La diffusion est même plus rapide qu’au début de la pandémie, les chiffres ne feront que grimper. Ici, à l’OM, il y a pour l’instant deux cas seulement, deux joueurs qui seront forfaits pour le match à venir, dimanche. Tout le reste du groupe est disponible, mais il faudra être très prudent, le Covid va être déterminant dans les prochaines semaines. Quant à Valentin Rongier, il ne s’est pas entraîné hier (jeudi) et aujourd’hui (vendredi), il est touché au pied, il est revenu de vacances ainsi. Son état ne s’est pas amélioré ces dernières heures. On va attendre de voir s’il se sent mieux ce week-end. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/12/2021)

Quid du poste de gardien ? Steve Mandanda était titulaire lors du tour précédent et pourrait l’être encore, devant lui le trio défensif devrait être composé de William Saliba, Luan Peres et potentiellement Caleta-Car même si Léonardo Balerdi est une option possible…

Henrique titularisé à gauche ?

Au milieu, Kamara pourrait retrouver un rôle hybride de milieu latéral droit si les absences de Rongier et Lirola se confirment. Guendouzi devrait également être titularisé avec Gerson au milieu.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La priorité de Jorge Sampaoli est connue !

En attaque, Cengiz Ünder devrait être aligné sur le côté droit et Dimitri Payet dans l’axe. A gauche, sans DIeng et peut être Konrad, Henrique pourrait avoir sa chance. Enfin, Arek Milik devrait être aligné à la pointe de l’attaque olympienne !

Lirola, Rongier, Konrad forfaits ? Henrique titulaire ?

Le onze de l’OM en 3-3-3-1

P.Lopez Saliba Caleta-Car PeresKamara

Guendouzi GersonÜnder Payet HenriqueMilik