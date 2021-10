OM : Quel onze face à Clermont ?

Demain à 20h45 l’Olympique de Marseille se déplace à Clermont dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Quels titulaires va sélectionner Jorge Sampaoli ?

À l’occasion du déplacement à Clermont, Jorge Sampaoli pourra bénéficier des retours de Harit et Lirola, non qualifiés pour le match contre Nice. De plus Balerdi est de nouveau opérationnel à la suite de sa suspension purgée. Toutefois, Valentin Rongier pourrait manquer à l’appel. Ce dernier était absent de l’entraînement hier matin…

Un effectif possiblement remanié

Avec les retours de Lirola, Harit et Balerdi, Sampaoli va pouvoir faire tourner.

Le onze de l’OM en 5-3-2

P.Lopez

Saliba Alvaro PeresKamara

Guendouzi Gueye

Dieng Payet GersonMilik