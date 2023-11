OM : Les probables titulaires marseillais face à l’Ajax Amsterdam

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce soir, l’Olympique de Marseille reçoit l’Ajax Amsterdam au stade Vélodrome dans le cadre de la 5e journée de Ligue Europa. Voici le onze que aligner Gennaro Gattuso pour cette rencontre décisive.

Blessé face au LOSC, Valentin Rongier va être opéré du genou et va être absent plusieurs semaines. L’OM va donc devoir se passer de son capitaine, une nouvelle fois ! Azzedine Ounahi est de retour de blessure tout comme Samuel Gigot qui était suspension en Ligue 1.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts. Mbemba devrait être aligné en défense avec Gigot de retour la suite de la suspension en championnat. Clauss et Lodi devraient être disponibles au poste de latéral, sauf si Murillo est aligné à gauche suite aux contreperformances du latéral brésilien. Veretout devrait être titulaire au milieu avec Kondogbia en l’absence de Rongier et le manque solutions à ce poste. Devant, Harit pourrait être titulaire dans l’axe, Aubameyang devrait être aligné en pointe, Ndiaye pourrait retrouver le côté droit de l’attaque marseillaise tandis que la dernière place se jouera probablement entre Sarr et Correa !

4-2-3-1 avec le retour d’Aubameyang ?

Lopez

Clauss Mbemba Gigot (c) Lodi (ou Murillo)

Kondogbia Veretout

Sarr Harit Ndiaye (ou Correa)

Aubameyang

La situation de l’OM m’inquiète, surtout en championnat

En ce début de saison de l’Olympique de Marseille, être optimiste relève du miracle. Décroché pour les places au podium et avec de gros soucis en terme de jeu et d’intensité, l’OM ne rassure pas ses supporters et les suiveurs du club. La Provence a interrogé Marcel Dib à ce sujet. L’ancien joueur se dit inquiet par la situation.

« Il faut changer quelque chose, on ne peut pas continuer comme ça. Sinon, on va droit dans le mur. La situation de l’OM m’inquiète, surtout en championnat. C’est normal d’être préoccupé vu les prestations de l’équipe, justifie Marcel Dib à La Provence. L’entraîneur ne peut pas faire de miracle, il fait avec les joueurs qu’il a à disposition. Mais il faut changer quelque chose ! À lui de trouver la meilleure solution. (…) Le public veut des joueurs qui lui ressemblent, qui s’engagent. Ils doivent mettre le bleu de chauffe, même s’ils sont moyens dans le jeu. Ils doivent prendre leurs responsabilités. »