OM : Quel onze face à l’OGC Nice? (Avec plusieurs retours importants !)

L’Olympique de Marseille recevra ce mercredi au Vélodrome l’OGC Nice pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 en retard. Quel onze va proposer Jean-Louis Gasset pour cette rencontre ?

Après avoir enchaîné cinq défaites consécutives, l’OM de Jean-Louis Gasset s’est qualifié pour les demi-finales de Ligue Europa en s’imposant face à Benfica (1-0, 4-2 t.a.b.). La rencontre à Toulouse n’aura pas laissé un grand souvenir mais aura le mérite d’avoir rapporté 1 point. Pour remonter au classement, il faudra absolument gagner ce mercredi au Vélodrome face à l’OGC NIce. L’infirmerie marseillaise est pleine avant ce match mais pourrait se vider quelque peu. D’après L’Equipe, Mbemba, Clauss ou encore Sarr pourraient faire leur retour dans le groupe. A voir s’ils seront en capacité d’être titularisé immédiatement.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts devant une défense qui devrait être composée de Garcia, Gigot de retour de suspension, Balerdi, Mbemba et Clauss s’il est apte. Kondogbia devrait être titularisé au milieu en compagnie de Veretout et Harit. Moumbagna gagne en confiance et pourrait être de nouveau utilisé avec Aubameyang.

Un 3-4-1-2 avec les retours?

Lopez Mbemba Balerdi Gigot Clauss Veretout Kondogbia GarciaHaritMoumbagna Aubameyang

L’arbitre de la rencontre

Pour cette rencontre, les Marseillais seront arbitrés par Jérémie Pignard. Ce dernier n’a officié qu’une seule fois pour l’OM cette saison, c’était lors de la rencontre entre les hommes de Gasset (qui était déjà en poste) et Montpellier. Résultat : 4-1 avec une très jolie prestation d’Iliman Ndiaye. Espérons le même sort pour les Olympiens face aux Aiglons ce mercredi soir.

Olympique de Marseille – OGC Nice (mercredi, 21h00)



Arbitre principal : Jérémie PIGNARD

Arbitres assistants : Aurélien DROUET et Valentin EVRARD

4e arbitre : Hakim BEN EL HADJ

Arbitres assistants vidéo : Yohann ROUINSARD et Gaël ANGOULA