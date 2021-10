OM : Quel onze face à Lorient ?

Demain à 20h45 l’Olympique de Marseille reçoit Lorient dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Quel onze-type va décider le coach Jorge Sampaoli ?

À l’occasion de la réception du FC Lorient, Jorge Sampaoli pourra bénéficier de Dimitri Payet et Arek Milik, mais sera privé de Cengiz Under pour cause de suspension. Harit est lui incertain.

Un effectif presque au complet

Avec les présences de Payet et Milik, Sampaoli va pouvoir renforcer son attaque demain. Mais il sera privé d’Under.

Le onze de l’OM en 3-5-2

P.Lopez

Saliba Alvaro PeresKamara

Guendouzi Gueye

Dieng Payet GersonMilik