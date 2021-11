OM : Quel onze face à Lyon ?

Demain à 20h45 l’Olympique de Marseille se déplace à Lyon dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Quel onze-type va choisir l’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli ?

À l’occasion du déplacement du côté de l’Olympique Lyonnais, Jorge Sampaoli sera peut-être privé de l’international turc Cengiz Under, incertain pour ce choc. De plus, Leonardo Balerdi sera également absent après avoir hérité d’un match de suspension pour un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres.

Un effectif presque au complet

Avec la possible absence de Under et celle de Balerdi, Sampaoli va devoir trouvé les solutions face à l’Olympique Lyonnais.

Le onze de l’OM en 5-3-2

P.Lopez

Saliba Alvaro PeresKamara

Rongier Guendouzi

Lirola Payet GersonMilik